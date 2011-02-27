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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 757758759760>
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:10

Не мешайте человеку думать, что он в несчастном газике имеет 30+ % годовых.
Может, ему так жить легче
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:18

  Petro2004 написав:
  Alien написав:Petro2004 дивні ваші розрахунки. Самі визнаєте що депо забираєте через 3 місяці а доход в 69 USD вважаєте доходом за місяць і тому множите потім на 12. Але це доход по суті за квартал тому множити треба на 4 а не на 12. Тобто в підсумку реальна ставка вийде втричі меншою - трохи більше 10% річних

Так, як ви рахуєте, рахують – банкіри, які мені теж пояснювали, що потрібно ділити на 3 міс. та бухгалтери. Питання тільки в іншому, - гроші отримали прибуток за 1 годину: обміняв $, закинув на картку, розмістив депозит. То що вони будуть тіліпатись 3 міс. без діла, - ну то таке. Якщо ви будете чекати завершення 3-х місячного депозиту, то ясне діло, що дохід потрібно ділити на 3! Я ж далі, - у 2-му та 3-му місяці, знову розміщую депозити! А в 4-му вже розміщую гроші з 1-го місяця.
Тобто в мене не 3-х місячні депозити, а 1-но місячні.


якщо так рахувати то тоді ви не правильно берете кількість грошей в обороті до яких рахується прибуток. бо тоді 69 баксів до 300К грн потрібно рахувати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:32

  Petro2004 написав:як же мені щомісячний дохід рахувати? Може по-квартально?

Ви вже порахували дохід поквартально, тому що кошти заморожуються на квартал.
  Petro2004 написав:дохід з одного депо: 2670 – 2601 = 69$ в міс., або 2670 : 2601 = 1,0265, або по вашому 2,65%

Знаючи нього, можете порахувати і річний, і місячний
2,65% * 4 = 10,6% річний
2,65% / 3 = 0,88% місячний
Востаннє редагувалось Bosstone в Суб 11 бер, 2023 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:41

  prodigy написав:нормальні люди рахують профіт в валюті за рік (тому що у вас може буде в лютому відкрито 10 депо в березні 8, а квітні 2
отож!
полгода назад про это говорил, шо многие цыплят не по тому времени года считают, :mrgreen: раскатали губы на круглогодичную карусель и под эту фэнтэзийную будущую прибыль уже и чуть ли не кредитов набрать хотели
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:52

  Petro2004 написав:3) Тому дохід з одного депо: 2670 – 2601 = 69$ в міс., або 2670 : 2601 = 1,0265, або по вашому 2,65% в міс., або 2,65% * 12 = 31,8% в рік.

Щоб розмістити 12 депо вам знадобиться щонайменше 300 000 грн, а не сто.
І курс в укргазі не 37.44 а вище.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:59

  Petro2004 написав:Тобто в мене не 3-х місячні депозити, а 1-но місячні.

Можна перепитати, 2004 це ваш рік народження?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 19:00

emeta
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 19:08

  flysoulfly написав:
  prodigy написав:нормальні люди рахують профіт в валюті за рік (тому що у вас може буде в лютому відкрито 10 депо в березні 8, а квітні 2
отож!
полгода назад про это говорил, шо многие цыплят не по тому времени года считают, :mrgreen: раскатали губы на круглогодичную карусель и под эту фэнтэзийную будущую прибыль уже и чуть ли не кредитов набрать хотели

Цікаво як у цій ,,валютній річній дохідності,, погорільці ,,Тивящику,, порахують свої втрати. І простою грошей без каруселів, поки виплатять по хвонду грабування. І 1000 гривнів приблизно.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 19:35

Petro2004
Полтора землякопа оказывается у нас ещё живут :)
https://youtu.be/ICqPUwOGnxw
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 11 бер, 2023 19:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 19:35

  alex lem написав: Цікаво як у цій ,,валютній річній дохідності,, погорільці ,,Тивящику,, порахують свої втрати. І простою грошей без каруселів, поки виплатять по хвонду грабування. І 1000 гривнів приблизно.
считать они могут как угодно, кто по календарному году, кто по карусельному, кто по лунному,
но
профит= $$$ стало в руках - $$ было в руках - $-ый эквивалент(на момент трат) гривневых затрат на валерьянку/кофе/кеды/аренду самоката и электрички :mrgreen:
flysoulfly
 
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