Какой простой ? Наоборот - выплатят раньше, чем ожидалось, в апреле.
Реальные потери - 1к. Плюс ожидаемая и зафиксированная, но не полученная прибыль.
Жаль, конечно. Но не катастрофа, и даже не проблема. Все понимали правила игры
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Додано: Суб 11 бер, 2023 19:45
Какой простой ? Наоборот - выплатят раньше, чем ожидалось, в апреле.
Реальные потери - 1к. Плюс ожидаемая и зафиксированная, но не полученная прибыль.
Жаль, конечно. Но не катастрофа, и даже не проблема. Все понимали правила игры
Додано: Суб 11 бер, 2023 19:57
alex lem
Примерно так: Середина января, вложение: доллар по 40,50 = 100000/40,50 = 2469 $. Начало апреля, выплата: 99000/38,50 = 2571 $. Прибыль: 2571 - 2469 = 102 $. То-есть речь идет не о потерях. А максимум об упущенной выгоде, если бы правильно угадал с банком в январе... Которая, к тому же, нивелируется по всей истории сотрудничества с айбоксом, учитывая что в других (безрисковых) банках, за счет их высоких комиссий, - прибыль на 20-30 процентов была ниже.
Додано: Суб 11 бер, 2023 20:01
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