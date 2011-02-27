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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 757758759760
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 19:45

  alex lem написав:Цікаво як у цій ,,валютній річній дохідності,, погорільці ,,Тивящику,, порахують свої втрати. І простою грошей без каруселів, поки виплатять по хвонду грабування. І 1000 гривнів приблизно.

Какой простой ? Наоборот - выплатят раньше, чем ожидалось, в апреле.
Реальные потери - 1к. Плюс ожидаемая и зафиксированная, но не полученная прибыль.
Жаль, конечно. Но не катастрофа, и даже не проблема. Все понимали правила игры
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 19:57

alex lem
Цікаво як ... погорільці ,,Тивящику,, порахують свої втрати ... І 1000 гривнів приблизно.

Примерно так: Середина января, вложение: доллар по 40,50 = 100000/40,50 = 2469 $. Начало апреля, выплата: 99000/38,50 = 2571 $. Прибыль: 2571 - 2469 = 102 $. То-есть речь идет не о потерях. А максимум об упущенной выгоде, если бы правильно угадал с банком в январе... Которая, к тому же, нивелируется по всей истории сотрудничества с айбоксом, учитывая что в других (безрисковых) банках, за счет их высоких комиссий, - прибыль на 20-30 процентов была ниже.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 20:01

  mustbe написав:Реальные потери - 1к. Плюс ожидаемая и зафиксированная, но не полученная прибыль.
но считать все недополученные прибыли/ упущенные выгоды можно вообще перманентно - и это реально самодеструктивное занятие.
flysoulfly
 
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