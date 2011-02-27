Какой простой ? Наоборот - выплатят раньше, чем ожидалось, в апреле.
Реальные потери - 1к. Плюс ожидаемая и зафиксированная, но не полученная прибыль.
Жаль, конечно. Но не катастрофа, и даже не проблема. Все понимали правила игры
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 бер, 2023 19:45
Какой простой ? Наоборот - выплатят раньше, чем ожидалось, в апреле.
Реальные потери - 1к. Плюс ожидаемая и зафиксированная, но не полученная прибыль.
Жаль, конечно. Но не катастрофа, и даже не проблема. Все понимали правила игры
Додано: Суб 11 бер, 2023 19:57
alex lem
Примерно так: Середина января, вложение: доллар по 40,50 = 100000/40,50 = 2469 $. Начало апреля, выплата: 99000/38,50 = 2571 $. Прибыль: 2571 - 2469 = 102 $. То-есть речь идет не о потерях. А максимум об упущенной выгоде, если бы правильно угадал с банком в январе... Которая, к тому же, нивелируется по всей истории сотрудничества с айбоксом, учитывая что в других (безрисковых) банках, за счет их высоких комиссий, - прибыль на 20-30 процентов была ниже.
Додано: Суб 11 бер, 2023 20:01
Додано: Суб 11 бер, 2023 20:09
или подставьте в рассчеты, например, вложение 28 февраля по курсу 38,60
Додано: Суб 11 бер, 2023 20:13
Сергей Пр Зафіксувати збитки чи недоотримання прибутку можна буде тільки в квітні після покупки $.
Додано: Суб 11 бер, 2023 20:14
Но лопнул один банк, прям трагедия ..... В айбокс в основном зашли, те которые крутят не малые суммы в каруселях и во многих банках по максиму. У кого не большие суммы те доверяют таким как Приват, Укргаз, Райф. Поэтому для клиентов Айбокса не такая большая беда, если они выйдут по 0000 прибыли. Но это единицы, многие даже и в этой ситуации заработают.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 11 бер, 2023 20:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 11 бер, 2023 20:15
Тут прибыль , для тех кто сдавал долар , кто заходил в депо без сдачи бакса - тот в маленьком минусе гривны .
Додано: Суб 11 бер, 2023 20:19
кароч, вижу тенденцию, шо все оптовики-яКоробочники начинают теперь радоваться дальнейшему падению $ курса к их желанному началу апреля
Додано: Суб 11 бер, 2023 20:29
В фин. организациях (страховые, банки..), где регулятор требует фин. отчетность (баланс) по портфелю на определенное число, принято считать и Ожидаемый доход в будущем. По умолчанию исходим из того, что курс доллара - мартингал. То-есть, случайный процесс с математическим ожиданием, равным значению процесса в текущий наблюдаемый момент.
Я сделал расчет для профессиональных, а не случайных карусельщиков:). Если многие месяцы крутишь карусель, то хочешь - не хочешь, а работаешь с долларом, и реальную прибыль правильнее считать в долларах. Хотя бы и потому, что гривна - это рисковая финансовая бумага. Подверженная инфляции. Мало смысла каждый раз переводить в гривну и назад. И смотреть, что получилось через год-два.
Ни в коем случае:). Как здесь заметили, айбокс-карусельщики крутили не на последнее, - поэтому от просевшего доллара больше убыток на новых каруселях.
Додано: Суб 11 бер, 2023 20:42
а не слишком ли много абсолютно малопредсказуемых нематематических переменных в формулах явно преждевременного рассчета ожидаемого дохода во время разгара боевых действий и даже вообще без понятных перспектив во всех сферах?
ну и? они будут иметь смысл, эти новые карусели?
|