Додано: Суб 11 бер, 2023 20:29

Дюрі-бачі написав: Сергей Пр Зафіксувати збитки чи недоотримання прибутку можна буде тільки в квітні після покупки $. Зафіксувати збитки чи недоотримання прибутку можна буде тільки в квітні після покупки $.

Тут прибыль , для тех кто сдавал долар , кто заходил в депо без сдачи бакса - тот в маленьком минусе гривны .

кароч, вижу тенденцию, шо все оптовики-яКоробочники начинают теперь радоваться дальнейшему падению $ курса к их желанному началу апреля

В фин. организациях (страховые, банки..), где регулятор требует фин. отчетность (баланс) по портфелю на определенное число, принято считать и Ожидаемый доход в будущем. По умолчанию исходим из того, что курс доллара - мартингал. То-есть, случайный процесс с математическим ожиданием, равным значению процесса в текущий наблюдаемый момент.Я сделал расчет для профессиональных, а не случайных карусельщиков:). Если многие месяцы крутишь карусель, то хочешь - не хочешь, а работаешь с долларом, и реальную прибыль правильнее считать в долларах. Хотя бы и потому, что гривна - это рисковая финансовая бумага. Подверженная инфляции. Мало смысла каждый раз переводить в гривну и назад. И смотреть, что получилось через год-два.Ни в коем случае:). Как здесь заметили, айбокс-карусельщики крутили не на последнее, - поэтому от просевшего доллара больше убыток на новых каруселях.