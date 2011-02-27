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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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  #<1 ... 758759760761>
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 19:45

  alex lem написав:Цікаво як у цій ,,валютній річній дохідності,, погорільці ,,Тивящику,, порахують свої втрати. І простою грошей без каруселів, поки виплатять по хвонду грабування. І 1000 гривнів приблизно.

Какой простой ? Наоборот - выплатят раньше, чем ожидалось, в апреле.
Реальные потери - 1к. Плюс ожидаемая и зафиксированная, но не полученная прибыль.
Жаль, конечно. Но не катастрофа, и даже не проблема. Все понимали правила игры
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 19:57

alex lem
Цікаво як ... погорільці ,,Тивящику,, порахують свої втрати ... І 1000 гривнів приблизно.

Примерно так: Середина января, вложение: доллар по 40,50 = 100000/40,50 = 2469 $. Начало апреля, выплата: 99000/38,50 = 2571 $. Прибыль: 2571 - 2469 = 102 $. То-есть речь идет не о потерях. А максимум об упущенной выгоде, если бы правильно угадал с банком в январе... Которая, к тому же, нивелируется по всей истории сотрудничества с айбоксом, учитывая что в других (безрисковых) банках, за счет их высоких комиссий, - прибыль на 20-30 процентов была ниже.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 20:01

  mustbe написав:Реальные потери - 1к. Плюс ожидаемая и зафиксированная, но не полученная прибыль.
но считать все недополученные прибыли/ упущенные выгоды можно вообще перманентно - и это реально самодеструктивное занятие.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 20:09

  Сергей Пр написав:alex lem
Цікаво як ... погорільці ,,Тивящику,, порахують свої втрати ... І 1000 гривнів приблизно.

Примерно так: Середина января, вложение: доллар по 40,50 = 100000/40,50 = 2469 $. Начало апреля, выплата: 99000/38,50 = 2571 $. Прибыль: 2571 - 2469 = 102 $. То-есть речь идет не о потерях. А максимум об упущенной выгоде, если бы правильно угадал с банком в январе...
или подставьте в рассчеты, например, вложение 28 февраля по курсу 38,60
:?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 20:13

Сергей Пр Зафіксувати збитки чи недоотримання прибутку можна буде тільки в квітні після покупки $.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 20:14

Но лопнул один банк, прям трагедия ..... В айбокс в основном зашли, те которые крутят не малые суммы в каруселях и во многих банках по максиму. У кого не большие суммы те доверяют таким как Приват, Укргаз, Райф. Поэтому для клиентов Айбокса не такая большая беда, если они выйдут по 0000 прибыли. Но это единицы, многие даже и в этой ситуации заработают.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 11 бер, 2023 20:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 20:15

  Сергей Пр написав:alex lem
Цікаво як ... погорільці ,,Тивящику,, порахують свої втрати ... І 1000 гривнів приблизно.

Примерно так: Середина января, вложение: доллар по 40,50 = 100000/40,50 = 2469 $. Начало апреля, выплата: 99000/38,50 = 2571 $. Прибыль: 2571 - 2469 = 102 $. То-есть речь идет не о потерях. А максимум об упущенной выгоде, если бы правильно угадал с банком в январе... Которая, к тому же, нивелируется по всей истории сотрудничества с айбоксом, учитывая что в других (безрисковых) банках, за счет их высоких комиссий, - прибыль на 20-30 процентов была ниже.

Тут прибыль , для тех кто сдавал долар , кто заходил в депо без сдачи бакса - тот в маленьком минусе гривны .
Frez
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 20:19

кароч, вижу тенденцию, шо все оптовики-яКоробочники начинают теперь радоваться дальнейшему падению $ курса к их желанному началу апреля :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 20:29

  Дюрі-бачі написав:Сергей Пр Зафіксувати збитки чи недоотримання прибутку можна буде тільки в квітні після покупки $.
В фин. организациях (страховые, банки..), где регулятор требует фин. отчетность (баланс) по портфелю на определенное число, принято считать и Ожидаемый доход в будущем. По умолчанию исходим из того, что курс доллара - мартингал. То-есть, случайный процесс с математическим ожиданием, равным значению процесса в текущий наблюдаемый момент.
Тут прибыль , для тех кто сдавал долар , кто заходил в депо без сдачи бакса - тот в маленьком минусе гривны .

Я сделал расчет для профессиональных, а не случайных карусельщиков:). Если многие месяцы крутишь карусель, то хочешь - не хочешь, а работаешь с долларом, и реальную прибыль правильнее считать в долларах. Хотя бы и потому, что гривна - это рисковая финансовая бумага. Подверженная инфляции. Мало смысла каждый раз переводить в гривну и назад. И смотреть, что получилось через год-два.
кароч, вижу тенденцию, шо все оптовики-яКоробочники начинают теперь радоваться дальнейшему падению $ курса к их желанному началу апреля :mrgreen:

Ни в коем случае:). Как здесь заметили, айбокс-карусельщики крутили не на последнее, - поэтому от просевшего доллара больше убыток на новых каруселях.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 20:42

  Сергей Пр написав:
  Дюрі-бачі написав:Сергей Пр Зафіксувати збитки чи недоотримання прибутку можна буде тільки в квітні після покупки $.
В фин. организациях (страховые, банки..), где регулятор требует фин. отчетность (баланс) по портфелю на определенное число, принято считать и Ожидаемый доход в будущем
а не слишком ли много абсолютно малопредсказуемых нематематических переменных в формулах явно преждевременного рассчета ожидаемого дохода во время разгара боевых действий и даже вообще без понятных перспектив во всех сферах?

от просевшего доллара больше убыток на новых каруселях.
ну и? они будут иметь смысл, эти новые карусели?
flysoulfly
 
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