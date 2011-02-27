Додано: Суб 11 бер, 2023 21:06

Бля, задовбали …

Особливо підрахуї «ну доходность где-то 5-10% годовых»! Ну де розрахунки?

Сергей Пр Ні. Дохід 69$ в міс. з одного депозиту в 100К грн. при сьогоднішому курсу 38,44.

Prodigy Ок порахуємо за рік, з часом. А все остальне «долари треба принести додому» - це все зрозуміло.

042013 спробуйте зрозумійте про що я говорю.

Mustbe то спробуйте привести розрахунки, а тоді поговоримо про кому «жить легче». Але я і не говорю що вони «все они 3-хмесячные». Так, вийняти гроші приходитися через 3 міс., але я порахував вам дохідність в місяць.

Mephala для 300К грн. за 3 міс. буде 69$ * 3 = 207$ при сьогоднішому курсу 38,44.

Bosstone я свій дохід рахую помісячно.

sergey_sryvkin Ні. Це рік створення ніка. Я на форумі з 2013, але читав його ще раніше.

Тепер перейдемо до абсолютних цифр:

Січень 2023:

- Здано для розміщення 15 депозитів – 37500$, по курсу 40,40 (в середньому).

- Від розміщених депозитів отримано – 40050$ по курсу 37,44 (в середньому).

- Дохід – 2550$, 40050 : 37500 = 1,068, або по вашому 6,8% в міс.

Лютий 2023:

- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).

- Від розміщених депозитів отримано – 56090$ по курсу 37,44 (в середньому).

- Дохід – 3590$, 56090 : 52500 = 1,0683, або по вашому 6,8% в міс.

P.S.: не шукайте чорну кішку в чорній кімнаті, якщо можливо її там не має! Форумчани, називайте депозити, як хочете, рахуйте за 3 міс., за рік, але прошу цифри, аля «ну доходность где-то 5-10% годовых» рахувати підставно, з розрахунком, а не на «око».