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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 бер, 2023 20:53
flysoulfly написав:
кароч, вижу тенденцию, шо все оптовики-яКоробочники начинают теперь радоваться дальнейшему падению $ курса к их желанному началу апреля
Читал про махинации с игровым бизнесом, но мог предположить, что заберут лицензию?
Ну штраф какой драконовский с китайским предупреждением чтобы одумались..
Я отношусь философски
в начале апреля будет свободная гривна на два конверта, меньше валюты придется сдавать по невыгодному курсу.
Другой вопрос, что такими темпами к майским часть средств из карусели под грушу, часть куда-нибудь в Раду или Юнекс как грндепо
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emeta
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Додано: Суб 11 бер, 2023 21:00
emeta написав:
часть куда-нибудь в Раду или Юнекс как грндепо
- а через месяц после открытия гривнедепо нацбанк поднимет офкурс. Этот Дамоклов меч над гривнеинструментами еще висит.
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flysoulfly
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Додано: Суб 11 бер, 2023 21:04
flysoulfly написав: emeta написав:
часть куда-нибудь в Раду или Юнекс как грндепо
- а через месяц после открытия гривнедепо нацбанк поднимет офкурс. Этот Дамоклов меч над гривнеинструментами еще висит.
І от що робити простому хлопцю з села у такій ситуації?
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Додано: Суб 11 бер, 2023 21:06
Бля, задовбали …
Особливо підрахуї «ну доходность где-то 5-10% годовых»! Ну де розрахунки?
Сергей Пр Ні. Дохід 69$ в міс. з одного депозиту в 100К грн. при сьогоднішому курсу 38,44.
Prodigy Ок порахуємо за рік, з часом. А все остальне «долари треба принести додому» - це все зрозуміло.
042013 спробуйте зрозумійте про що я говорю.
Mustbe то спробуйте привести розрахунки, а тоді поговоримо про кому «жить легче». Але я і не говорю що вони «все они 3-хмесячные». Так, вийняти гроші приходитися через 3 міс., але я порахував вам дохідність в місяць.
Mephala для 300К грн. за 3 міс. буде 69$ * 3 = 207$ при сьогоднішому курсу 38,44.
Bosstone я свій дохід рахую помісячно.
sergey_sryvkin Ні. Це рік створення ніка. Я на форумі з 2013, але читав його ще раніше.
Тепер перейдемо до абсолютних цифр:
Січень 2023:
- Здано для розміщення 15 депозитів – 37500$, по курсу 40,40 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 40050$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 2550$, 40050 : 37500 = 1,068, або по вашому 6,8% в міс.
Лютий 2023:
- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 56090$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 3590$, 56090 : 52500 = 1,0683, або по вашому 6,8% в міс.
P.S.: не шукайте чорну кішку в чорній кімнаті, якщо можливо її там не має! Форумчани, називайте депозити, як хочете, рахуйте за 3 міс., за рік, але прошу цифри, аля «ну доходность где-то 5-10% годовых» рахувати підставно, з розрахунком, а не на «око».
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Petro2004
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Додано: Суб 11 бер, 2023 21:06
flysoulfly написав: emeta написав:
часть куда-нибудь в Раду или Юнекс как грндепо
- а через месяц после открытия гривнедепо нацбанк поднимет офкурс. Этот Дамоклов меч над гривнеинструментами еще висит.
тогда вырастет груша
Курс- ещё большее гадание на гуще, чем вероятность смерти айбокса.
Универсальных рецептов не будет
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emeta
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Додано: Суб 11 бер, 2023 21:07
emeta написав:
Я отношусь философски
в начале апреля будет свободная гривна на два конверта, меньше валюты придется сдавать по невыгодному курсу.
Золотое мишление , вариант пристроить свободную гривну.
Суть зароботка в $ сейчас - не сдавать по таким смешним курсам.
Не сдал , сохранил = заработал.
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Goodman
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Додано: Суб 11 бер, 2023 21:11
Goodman написав:
Суть зароботка в $ сейчас -
Не сдал , сохранил = заработал.
пока - спорно
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flysoulfly
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Додано: Суб 11 бер, 2023 21:16
Petro2004 написав:
Тепер перейдемо до абсолютних цифр:
Січень 2023:
- Здано для розміщення 15 депозитів – 37500$, по курсу 40,40 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 40050$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 2550$, 40050 : 37500 = 1,068, або по вашому 6,8% в міс.
Лютий 2023:
- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 56090$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 3590$, 56090 : 52500 = 1,0683, або по вашому 6,8% в міс.
P.S.: не шукайте чорну кішку в чорній кімнаті, якщо можливо її там не має! Форумчани, називайте депозити, як хочете, рахуйте за 3 міс., за рік, але прошу цифри, аля «ну доходность где-то 5-10% годовых» рахувати підставно, з розрахунком, а не на «око».
Здали/розмiстили у сiчнi...на 3 мiс. Отримали в квiтнi. Тобто 6,8% за 3 мiс.
Математик..
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Евгений Н.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 21:18
Petro2004 написав:
Бля, задовбали …
Особливо підрахуї «ну доходность где-то 5-10% годовых»! Ну де розрахунки?Сергей Пр Ні
. Дохід 69$ в міс. з одного депозиту в 100К грн. при сьогоднішому курсу 38,44. Prodigy
Ок порахуємо за рік, з часом. А все остальне «долари треба принести додому» - це все зрозуміло. 042013
спробуйте зрозумійте про що я говорю. Mustbe
то спробуйте привести розрахунки, а тоді поговоримо про кому «жить легче». Але я і не говорю що вони «все они 3-хмесячные». Так, вийняти гроші приходитися через 3 міс., але я порахував вам дохідність в місяць.Mephala
для 300К грн. за 3 міс. буде 69$ * 3 = 207$ при сьогоднішому курсу 38,44. Bosstone
я свій дохід рахую помісячно.sergey_sryvkin
Ні. Це рік створення ніка. Я на форумі з 2013, але читав його ще раніше.
Тепер перейдемо до абсолютних цифр:
Січень 2023:
- Здано для розміщення 15 депозитів – 37500$, по курсу 40,40 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 40050$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 2550$, 40050 : 37500 = 1,068, або по вашому 6,8% в міс.
Лютий 2023:
- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 56090$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 3590$, 56090 : 52500 = 1,0683, або по вашому 6,8% в міс.
P.S.: не шукайте чорну кішку в чорній кімнаті, якщо можливо її там не має! Форумчани, називайте депозити, як хочете, рахуйте за 3 міс., за рік, але прошу цифри, аля «ну доходность где-то 5-10% годовых» рахувати підставно, з розрахунком, а не на «око».
1. Вам вже задали питання, ви 2004 року народження?
2. У вас вже були основи економіки у вищі чи ви здали документи до професійної бурси? Якщо перше, то скільки профітів з каруселі коштувало отримати залік? Якщо друге, то теж непогано, хоч складати вмієте...
По змісту гілки - отримав долари на цьому тижні, не здаю, чекаю курс хоча б 38,70, з цієї відмітки буду здавати частинами та перевкладатися, в понеділок ще одна котлета буде чекати своєї години. Вважаю, що таких як я багато, хтось взагалі купить під матрас за нал, це все давить на курс обмінок й все таки призведе до зростання на тлі утвореного з часом дефіциту.
Востаннє редагувалось ГеннадийUA
в Суб 11 бер, 2023 21:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 21:23
Евгений Н. написав: Petro2004 написав:
Тепер перейдемо до абсолютних цифр:
Січень 2023:
- Здано для розміщення 15 депозитів – 37500$, по курсу 40,40 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано
– 40050$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 2550$, 40050 : 37500 = 1,068, або по вашому 6,8% в міс.
Лютий 2023:
- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано
– 56090$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 3590$, 56090 : 52500 = 1,0683, або по вашому 6,8% в міс.
Математик..
+ а я вообще старовер
:
"отримано" - і вже є квитанції про отримання $ ?
чи лише обіцянки
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flysoulfly
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