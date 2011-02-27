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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 760761762763>
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:41

  flysoulfly написав:+ а я вообще старовер :mrgreen: :
"отримано" - і є квитанції про отримання $ ? :mrgreen:
чи лише обіцянки

Правильно, для початку ще пассажиру треба оті всі депо отримати у березні-квітні. При кількості депо якщо на 1 людину, там і стрьомні банчики можуть попасти з верху таблиці по дохідністі. :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:52

  Евгений Н. написав:
  Petro2004 написав:Тепер перейдемо до абсолютних цифр:
Січень 2023:
- Здано для розміщення 15 депозитів – 37500$, по курсу 40,40 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 40050$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 2550$, 40050 : 37500 = 1,068, або по вашому 6,8% в міс.
Лютий 2023:
- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 56090$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 3590$, 56090 : 52500 = 1,0683, або по вашому 6,8% в міс.
P.S.: не шукайте чорну кішку в чорній кімнаті, якщо можливо її там не має! Форумчани, називайте депозити, як хочете, рахуйте за 3 міс., за рік, але прошу цифри, аля «ну доходность где-то 5-10% годовых» рахувати підставно, з розрахунком, а не на «око».


Здали/розмiстили у сiчнi...на 3 мiс. Отримали в квiтнi. Тобто 6,8% за 3 мiс.
Математик..

Так. Математик. Якщо робити вклади щомісячно, то і віддача буде по-місячно. А 6,8% - за місяць! Якщо ви вклались 1 раз на 3 міс., то діліть 6,8% на 3. Читайте «абсолютні цифри»! А на 3 міс. нехай ділять банкіри.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Petro2004 написав:задовбали

Дякую, ви підняли всім тут настрій, людям завжди приємно відчувати свою перевагу!

Стратегія "щомісячні депозити" має сенс якщо:
1. У вас така велика сума, що не вистачає надійних родичів та/або банків.
2. Ви боїтеся грати "на всі" одразу, здаєте по трохи дивлячись на ситуацію на війні.

Так. Математик. Якщо робити вклади щомісячно, то і віддача буде по-місячно. А 6,8% - за місяць! Якщо ви вклались 1 раз на 3 міс., то діліть 6,8% на 3. Читайте «абсолютні цифри»! А на 3 міс. нехай ділять банкіри.


Якщо аналізувати цей рік, то здавши в перших числах січня 30 000 $ і поклавши на соцдепо Ви б заробили більше ніж по 10 000 $ на початку кожного місяця (січня, лютого та березня).

І забудьте ви вже про 6,8%, зараз дохідність значно впала, дивіться табличку на першій сторінці.
Востаннє редагувалось deepfree в Суб 11 бер, 2023 22:08, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:58

Человек уверенно всем доказывает, а мы ему не верим :P
На таких держится наша банковская система. :)
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 11 бер, 2023 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:02

  mustbe написав:
  alex lem написав:Цікаво як у цій ,,валютній річній дохідності,, погорільці ,,Тивящику,, порахують свої втрати. І простою грошей без каруселів, поки виплатять по хвонду грабування. І 1000 гривнів приблизно.

Какой простой ? Наоборот - выплатят раньше, чем ожидалось, в апреле.
Реальные потери - 1к. Плюс ожидаемая и зафиксированная, но не полученная прибыль.
Жаль, конечно. Но не катастрофа, и даже не проблема. Все понимали правила игры

Пролітають більше ті, кому підходила виплата, і то не дуже.
$2500 ПА40 => 100К грн => $2707 => Фонд ПА36.56 => 98967 грн => $2646 (Сенс)

Тобто за місяць (два, три - в кого як) $146.
Тут писали $69 в місяць дає карусель з каклєти. Тобто недоотриманий прибуток тільки в кого вже підходила виплата в якоробко.

Якщо відкупити готівку ПА39, то $2537, теж невеликий плюс.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:05

  flysoulfly написав:кароч, вижу тенденцию, шо все оптовики-яКоробочники начинают теперь радоваться дальнейшему падению $ курса к их желанному началу апреля :mrgreen:

Чому квітень? Там же нема ТА і можуть хоч прямо завтра виплачувати з Фонду.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:07

  flysoulfly написав:
  emeta написав:
часть куда-нибудь в Раду или Юнекс как грндепо
- а через месяц после открытия гривнедепо нацбанк поднимет офкурс. Этот Дамоклов меч над гривнеинструментами еще висит.

прибуток фіксується в момент відкриття конвертдепо.
Це хіба буде втрата для тих, хто виводить із рахунка ФОП валюту через конверт депо.

https://fi202x.blogspot.com/2023/02/blog-post_14.html
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:09

  flyman написав:
  flysoulfly написав:
  emeta написав:часть куда-нибудь в Раду или Юнекс как грндепо
- а через месяц после открытия гривнедепо нацбанк поднимет офкурс. Этот Дамоклов меч над гривнеинструментами еще висит.
прибуток фіксується в момент відкриття конвертдепо.[/url]

мы обсуждали крайний случай зубожіння карусельщика -гривневый депозит,
а не конверт
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:26

  Petro2004 написав:Тепер перейдемо до абсолютних цифр:
Січень 2023:
- Здано для розміщення 15 депозитів – 37500$, по курсу 40,40 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 40050$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 2550$, 40050 : 37500 = 1,068, або по вашому 6,8% в міс.
Лютий 2023:
- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 56090$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 3590$, 56090 : 52500 = 1,0683, або по вашому 6,8% в міс.
P.S.: не шукайте чорну кішку в чорній кімнаті, якщо можливо її там не має! Форумчани, називайте депозити, як хочете, рахуйте за 3 міс., за рік, але прошу цифри, аля «ну доходность где-то 5-10% годовых» рахувати підставно, з розрахунком, а не на «око».

Вам спробували пояснити, але ви не хочете розбиратися в тому, як правильно рахувати... Тому треба показувати помилку в ваших розрахунках.
Січень : Дохід – 2550$, Дохідність (%): 2550:37500 =0,068 (6,8%)
Лютий: Дохід – 3590$, Дохідність (%): 3590:(37500+52500) =0,040 (4 %)
Зверніть увагу - в другому місяці треба брати СУМУ вкладених коштів.
В березні треба вже буде брати суму за три місяці. Дохідність буде ще нижчою... Ну і в кінці, коли все припиниться - ви три місяці не будете отримувати доходу (по вашій методиці), а гроші ще не будуть доступні... Коли проведете ПРАВИЛЬНІ розрахунки від першого місяця до останнього, дохідність буде в три рази меньшою вашої.
Писав-писав, але впевнений, що все це дарма...
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:36

  deepfree написав:
  Petro2004 написав:задовбали

Дякую, ви підняли всім тут настрій, людям завжди приємно відчувати свою перевагу!

Стратегія "щомісячні депозити" має сенс якщо:
1. У вас така велика сума, що не вистачає надійних родичів та/або банків.

Дякую вам. Хоч хтось підтримав мене.
Я не клоун, щоб піднімати настрій. Ой скільки посипалось огидних обзивань, від не вміючих рахувати.
Одна пані мені тут написала «до 100К $ - это не очЁм», Ок – давайте подивимось.
Про 6,8% - це факт за січень-лютий 2023, і я його фіксую.
За березень відсотки впали, я писав: дохід 69$ з 100К грн.
Це: для розміщених 10 депозитів:
- Обмін 26015$ по курсу 38,44.
- Отримуємо 26710$ по курсу 37,44.
- Дохід: 695$, 26710 : 26015 = 1,0267, або 2,67% в міс.
Але ж ніхто не написав для чого таку карусель надав НБУ та скільки на цьому заробляють банки!
Petro2004
 
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