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Petro2004 написав:Тепер перейдемо до абсолютних цифр: Січень 2023: - Здано для розміщення 15 депозитів – 37500$, по курсу 40,40 (в середньому). - Від розміщених депозитів отримано – 40050$ по курсу 37,44 (в середньому). - Дохід – 2550$, 40050 : 37500 = 1,068, або по вашому 6,8% в міс. Лютий 2023: - Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому). - Від розміщених депозитів отримано – 56090$ по курсу 37,44 (в середньому). - Дохід – 3590$, 56090 : 52500 = 1,0683, або по вашому 6,8% в міс. P.S.: не шукайте чорну кішку в чорній кімнаті, якщо можливо її там не має! Форумчани, називайте депозити, як хочете, рахуйте за 3 міс., за рік, але прошу цифри, аля «ну доходность где-то 5-10% годовых» рахувати підставно, з розрахунком, а не на «око».
Здали/розмiстили у сiчнi...на 3 мiс. Отримали в квiтнi. Тобто 6,8% за 3 мiс. Математик..
Так. Математик. Якщо робити вклади щомісячно, то і віддача буде по-місячно. А 6,8% - за місяць! Якщо ви вклались 1 раз на 3 міс., то діліть 6,8% на 3. Читайте «абсолютні цифри»! А на 3 міс. нехай ділять банкіри.
Дякую, ви підняли всім тут настрій, людям завжди приємно відчувати свою перевагу!
Стратегія "щомісячні депозити" має сенс якщо: 1. У вас така велика сума, що не вистачає надійних родичів та/або банків. 2. Ви боїтеся грати "на всі" одразу, здаєте по трохи дивлячись на ситуацію на війні.
Так. Математик. Якщо робити вклади щомісячно, то і віддача буде по-місячно. А 6,8% - за місяць! Якщо ви вклались 1 раз на 3 міс., то діліть 6,8% на 3. Читайте «абсолютні цифри»! А на 3 міс. нехай ділять банкіри.
Якщо аналізувати цей рік, то здавши в перших числах січня 30 000 $ і поклавши на соцдепо Ви б заробили більше ніж по 10 000 $ на початку кожного місяця (січня, лютого та березня).
І забудьте ви вже про 6,8%, зараз дохідність значно впала, дивіться табличку на першій сторінці.
Востаннє редагувалось deepfree в Суб 11 бер, 2023 22:08, всього редагувалось 4 разів.
alex lem написав:Цікаво як у цій ,,валютній річній дохідності,, погорільці ,,Тивящику,, порахують свої втрати. І простою грошей без каруселів, поки виплатять по хвонду грабування. І 1000 гривнів приблизно.
Какой простой ? Наоборот - выплатят раньше, чем ожидалось, в апреле. Реальные потери - 1к. Плюс ожидаемая и зафиксированная, но не полученная прибыль. Жаль, конечно. Но не катастрофа, и даже не проблема. Все понимали правила игры
Пролітають більше ті, кому підходила виплата, і то не дуже. $2500 ПА40 => 100К грн => $2707 => Фонд ПА36.56 => 98967 грн => $2646 (Сенс)
Тобто за місяць (два, три - в кого як) $146. Тут писали $69 в місяць дає карусель з каклєти. Тобто недоотриманий прибуток тільки в кого вже підходила виплата в якоробко.
Якщо відкупити готівку ПА39, то $2537, теж невеликий плюс.
Petro2004 написав:Тепер перейдемо до абсолютних цифр: Січень 2023: - Здано для розміщення 15 депозитів – 37500$, по курсу 40,40 (в середньому). - Від розміщених депозитів отримано – 40050$ по курсу 37,44 (в середньому). - Дохід – 2550$, 40050 : 37500 = 1,068, або по вашому 6,8% в міс. Лютий 2023: - Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому). - Від розміщених депозитів отримано – 56090$ по курсу 37,44 (в середньому). - Дохід – 3590$, 56090 : 52500 = 1,0683, або по вашому 6,8% в міс. P.S.: не шукайте чорну кішку в чорній кімнаті, якщо можливо її там не має! Форумчани, називайте депозити, як хочете, рахуйте за 3 міс., за рік, але прошу цифри, аля «ну доходность где-то 5-10% годовых» рахувати підставно, з розрахунком, а не на «око».
Вам спробували пояснити, але ви не хочете розбиратися в тому, як правильно рахувати... Тому треба показувати помилку в ваших розрахунках. Січень : Дохід – 2550$, Дохідність (%): 2550:37500 =0,068 (6,8%) Лютий: Дохід – 3590$, Дохідність (%): 3590:(37500+52500) =0,040 (4 %) Зверніть увагу - в другому місяці треба брати СУМУ вкладених коштів. В березні треба вже буде брати суму за три місяці. Дохідність буде ще нижчою... Ну і в кінці, коли все припиниться - ви три місяці не будете отримувати доходу (по вашій методиці), а гроші ще не будуть доступні... Коли проведете ПРАВИЛЬНІ розрахунки від першого місяця до останнього, дохідність буде в три рази меньшою вашої. Писав-писав, але впевнений, що все це дарма...
Дякую, ви підняли всім тут настрій, людям завжди приємно відчувати свою перевагу!
Стратегія "щомісячні депозити" має сенс якщо: 1. У вас така велика сума, що не вистачає надійних родичів та/або банків.
Дякую вам. Хоч хтось підтримав мене. Я не клоун, щоб піднімати настрій. Ой скільки посипалось огидних обзивань, від не вміючих рахувати. Одна пані мені тут написала «до 100К $ - это не очЁм», Ок – давайте подивимось. Про 6,8% - це факт за січень-лютий 2023, і я його фіксую. За березень відсотки впали, я писав: дохід 69$ з 100К грн. Це: для розміщених 10 депозитів: - Обмін 26015$ по курсу 38,44. - Отримуємо 26710$ по курсу 37,44. - Дохід: 695$, 26710 : 26015 = 1,0267, або 2,67% в міс. Але ж ніхто не написав для чого таку карусель надав НБУ та скільки на цьому заробляють банки!