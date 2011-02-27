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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 760761762763
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:42

  Vivat написав:
  Petro2004 написав:Тепер перейдемо до абсолютних цифр:
Січень 2023:
- Здано для розміщення 15 депозитів – 37500$, по курсу 40,40 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 40050$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 2550$, 40050 : 37500 = 1,068, або по вашому 6,8% в міс.
Лютий 2023:
- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 56090$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 3590$, 56090 : 52500 = 1,0683, або по вашому 6,8% в міс.
P.S.: не шукайте чорну кішку в чорній кімнаті, якщо можливо її там не має! Форумчани, називайте депозити, як хочете, рахуйте за 3 міс., за рік, але прошу цифри, аля «ну доходность где-то 5-10% годовых» рахувати підставно, з розрахунком, а не на «око».

Вам спробували пояснити, але ви не хочете розбиратися в тому, як правильно рахувати... Тому треба показувати помилку в ваших розрахунках.
Січень : Дохід – 2550$, Дохідність (%): 2550:37500 =0,068 (6,8%)
Лютий: Дохід – 3590$, Дохідність (%): 3590:(37500+52500) =0,040 (4 %)
Зверніть увагу - в другому місяці треба брати СУМУ вкладених коштів.
В березні треба вже буде брати суму за три місяці. Дохідність буде ще нижчою... Ну і в кінці, коли все припиниться - ви три місяці не будете отримувати доходу (по вашій методиці), а гроші ще не будуть доступні... Коли проведете ПРАВИЛЬНІ розрахунки від першого місяця до останнього, дохідність буде в три рази меньшою вашої.
Писав-писав, але впевнений, що все це дарма...

та все вірно! процент за місяць буде мінятись та усреднятись. просто бісять "арифметики" - «ну доходность где-то 5-10% годовых» - то візьміть і рахуйте!
три місяці? а якщо $ лежав 10 років без доходу?
Ок. будемо рахувати в абсолютних цифрах, тоді виведемо % за рік!
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 23:01

[quote="5552713:Petro2004"]в міс.
Лютий 2023:
- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).
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Це заносили у всі підряд говнобанки, чи трудились колективно чоловік 5-8 ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 23:04

angra
це двонимо в опт-обмін, які приїджають до мене і проводять обмін.
Petro2004
 
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