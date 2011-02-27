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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 бер, 2023 22:42
Vivat написав: Petro2004 написав:
Тепер перейдемо до абсолютних цифр:
Січень 2023:
- Здано для розміщення 15 депозитів – 37500$, по курсу 40,40 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 40050$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 2550$, 40050 : 37500 = 1,068, або по вашому 6,8% в міс.
Лютий 2023:
- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 56090$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 3590$, 56090 : 52500 = 1,0683, або по вашому 6,8% в міс.
P.S.: не шукайте чорну кішку в чорній кімнаті, якщо можливо її там не має! Форумчани, називайте депозити, як хочете, рахуйте за 3 міс., за рік, але прошу цифри, аля «ну доходность где-то 5-10% годовых» рахувати підставно, з розрахунком, а не на «око».
Вам спробували пояснити, але ви не хочете розбиратися в тому, як правильно рахувати... Тому треба показувати помилку в ваших розрахунках.
Січень : Дохід – 2550$, Дохідність (%): 2550:37500 =0,068 (6,8%)
Лютий: Дохід – 3590$, Дохідність (%): 3590:(37500+52500) =0,040 (4 %)
Зверніть увагу - в другому місяці треба брати СУМУ
вкладених коштів.
В березні треба вже буде брати суму за три місяці. Дохідність буде ще нижчою... Ну і в кінці, коли все припиниться - ви три місяці не будете отримувати доходу (по вашій методиці), а гроші ще не будуть доступні... Коли проведете ПРАВИЛЬНІ розрахунки від першого місяця до останнього, дохідність буде в три рази меньшою вашої.
Писав-писав, але впевнений, що все це дарма...
та все вірно! процент за місяць буде мінятись та усреднятись. просто бісять "арифметики" - «ну доходность где-то 5-10% годовых» - то візьміть і рахуйте!
три місяці? а якщо $ лежав 10 років без доходу?
Ок. будемо рахувати в абсолютних цифрах, тоді виведемо % за рік!
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Petro2004
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Додано: Суб 11 бер, 2023 23:01
[quote="5552713:Petro2004"]в міс.
Лютий 2023:
- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).
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Це заносили у всі підряд говнобанки, чи трудились колективно чоловік 5-8 ?
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angra
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Додано: Суб 11 бер, 2023 23:04
angra
це двонимо в опт-обмін, які приїджають до мене і проводять обмін.
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Petro2004
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Додано: Суб 11 бер, 2023 23:31
а прикиньте такие будут и при курсе 38 каруселить и рассказывать как они получают 20% годовых. жаль тут нет смайла рука-лицо.
откуда у такого вообще деньги? ИМХО троль чистой воды.
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mephala
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Додано: Суб 11 бер, 2023 23:38
mephala написав:
а прикиньте такие будут и при курсе 38 каруселить и рассказывать как они получают 20% годовых. жаль тут нет смайла рука-лицо.
откуда у такого вообще деньги? ИМХО троль чистой воды.
нехай
для меня - все что 40-курс - потеря на каждом долларе, т.е. сегодня ~3750 UAH в каждом банчике
несправедливо
жду
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cohan
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Додано: Суб 11 бер, 2023 23:42
mephala написав:
а прикиньте такие будут и при курсе 38 каруселить и рассказывать как они получают 20% годовых.
всегда допускайте, что у чела били начальние деньги в $ + постоянная подпитка в гривне.
у каждого свой индивидуальний план, а карусель , всего лишь инструмент.
зароботок на обороте.
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Goodman
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Додано: Суб 11 бер, 2023 23:45
mephala написав:
а прикиньте такие будут и при курсе 38 каруселить и рассказывать как они получают 20% годовых. жаль тут нет смайла рука-лицо.
откуда у такого вообще деньги? ИМХО троль чистой воды.
То, беріть і рахуйте: здача 2632$ (по 38), депозит 2670$ (по 37,44), дохід 38$ або 1,44% в міс. (20% годовых – уже не получається!). «откуда у такого вообще деньги?» - ну це вже як у кого получилось, вибачте.
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Petro2004
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Додано: Суб 11 бер, 2023 23:54
mephala написав:
а прикиньте такие будут и при курсе 38 каруселить и рассказывать как они получают 20% годовых. жаль тут нет смайла рука-лицо.
откуда у такого вообще деньги? ИМХО троль чистой воды.
Ви ж не розумієте: що є спадок, що є дохід $ по курсу 0 – як відсотки, оренди, дивіденди, зарплата. Для вас ми всі такі – кардії, взяточники і т.д. Ну таке!
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Petro2004
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Додано: Нед 12 бер, 2023 00:18
Petro2004
, Ваша методика понятна, заслуговуе на увагу та пригодится в качестве разминки и жизненного опыта. Опыт такой - в финансах знающие нае незнающих, тем и живут.
Наример, я получаю два раза в год купонные выплаты ОВДП/ОВГЗ.
Два раза. Ну, правила у Минфина (не того
)такие. И таки да - хоть тресни, а выплату ждешь как зарплату, "денег нет совсем" (сдавать доллары - не наш метод), и тут лучше всего чувствуется озвученный Вами подход: вот в эти два месяца я зарабатываю, а в остальные нет
. (в остальные доход ФОП, но тут неважно)
Зная про 2 раза в год, к примеру, позволило поставить клеймо на ФФ с их "ежемесячной" процентной х*итой, ценой 1100 (или сколько) и YTD/хз забыл вторую аббр нае*баловом с %% по ОВДП. Связываться не нужно.
То же про банки: кредит под 0%, оплаты ежемесячно, только комис сразу 30% от тела внесите
. Тоже не нужно.
За кредитоналивайки вообще молчу.
Цифрами можно вертеть как цыган (не тот, хотя - тот тоже
) солнцем. Не гнушаются даже государства: Эстония - "налог на распределенную прибыль всего 20%: 20% налог, 80% вам (ОПА - т.е. де-факто 25%
),
но все же в цивилизованном мире принято оперировать каким-то общим знаменателем, а общий знаменатель такой, что доходностью принято считать отношение прибыли от вложенных средств к размеру вложенных средств за весь период
.
За весь период, понимаете?
Вернемся к моим ОВДП, какая их доходность? 10% за 6 месяцев
. А за месяц? А вот за месяц - хз
. А за год? А вот за год просто: 10% за первые 6 месяцев, и 10 за вторые 6 - итого 20% за год.
Нету у конвертдепо никакой доходности за 1 месяц. НЕТУ. Есть только за 3(4 если КредитДнепр, 6 если Львив, хотя Львив вроде попустился) месяца. И да, от 3х циклов по околоВашей методе можно оценить доходность всей аферы (кхм кхм..то есть это ... поддержки банков в трудный переходный период). Т.е. будет оценка за 3,4,5,6,7... месяцев. Но никаких "ежемесячно" и тут неправильно говорить, максимум в качестве абстракции. Айбокскников, вон, спросите
я писал раньше формулу +- (вот те самые +-) где видно что максимум за теоретичский месяц достигается на 5месячном интервале после 3х котлет. Увы, она работает только при неизменном зазоре "Курс банка-Курс Обменки" т.е. при более менее ровном курсе обменки.
Впрочем, все участиники, активные, и так это знают.
А вот при неровном зазоре, как сейчас, еще раз выплыла старая истина: бывает только доходность за период.
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cohan
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