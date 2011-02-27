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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 761762763764>
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:42

  Vivat написав:
  Petro2004 написав:Тепер перейдемо до абсолютних цифр:
Січень 2023:
- Здано для розміщення 15 депозитів – 37500$, по курсу 40,40 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 40050$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 2550$, 40050 : 37500 = 1,068, або по вашому 6,8% в міс.
Лютий 2023:
- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 56090$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 3590$, 56090 : 52500 = 1,0683, або по вашому 6,8% в міс.
P.S.: не шукайте чорну кішку в чорній кімнаті, якщо можливо її там не має! Форумчани, називайте депозити, як хочете, рахуйте за 3 міс., за рік, але прошу цифри, аля «ну доходность где-то 5-10% годовых» рахувати підставно, з розрахунком, а не на «око».

Вам спробували пояснити, але ви не хочете розбиратися в тому, як правильно рахувати... Тому треба показувати помилку в ваших розрахунках.
Січень : Дохід – 2550$, Дохідність (%): 2550:37500 =0,068 (6,8%)
Лютий: Дохід – 3590$, Дохідність (%): 3590:(37500+52500) =0,040 (4 %)
Зверніть увагу - в другому місяці треба брати СУМУ вкладених коштів.
В березні треба вже буде брати суму за три місяці. Дохідність буде ще нижчою... Ну і в кінці, коли все припиниться - ви три місяці не будете отримувати доходу (по вашій методиці), а гроші ще не будуть доступні... Коли проведете ПРАВИЛЬНІ розрахунки від першого місяця до останнього, дохідність буде в три рази меньшою вашої.
Писав-писав, але впевнений, що все це дарма...

та все вірно! процент за місяць буде мінятись та усреднятись. просто бісять "арифметики" - «ну доходность где-то 5-10% годовых» - то візьміть і рахуйте!
три місяці? а якщо $ лежав 10 років без доходу?
Ок. будемо рахувати в абсолютних цифрах, тоді виведемо % за рік!
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 23:01

[quote="5552713:Petro2004"]в міс.
Лютий 2023:
- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).
[/quote

Це заносили у всі підряд говнобанки, чи трудились колективно чоловік 5-8 ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 23:04

angra
це двонимо в опт-обмін, які приїджають до мене і проводять обмін.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 23:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

а прикиньте такие будут и при курсе 38 каруселить и рассказывать как они получают 20% годовых. жаль тут нет смайла рука-лицо.
откуда у такого вообще деньги? ИМХО троль чистой воды.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 23:38

  mephala написав:а прикиньте такие будут и при курсе 38 каруселить и рассказывать как они получают 20% годовых. жаль тут нет смайла рука-лицо.
откуда у такого вообще деньги? ИМХО троль чистой воды.


нехай
для меня - все что 40-курс - потеря на каждом долларе, т.е. сегодня ~3750 UAH в каждом банчике
несправедливо

жду
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 23:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mephala написав:а прикиньте такие будут и при курсе 38 каруселить и рассказывать как они получают 20% годовых.

всегда допускайте, что у чела били начальние деньги в $ + постоянная подпитка в гривне.
у каждого свой индивидуальний план, а карусель , всего лишь инструмент.
зароботок на обороте.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 23:45

  mephala написав:а прикиньте такие будут и при курсе 38 каруселить и рассказывать как они получают 20% годовых. жаль тут нет смайла рука-лицо.
откуда у такого вообще деньги? ИМХО троль чистой воды.

То, беріть і рахуйте: здача 2632$ (по 38), депозит 2670$ (по 37,44), дохід 38$ або 1,44% в міс. (20% годовых – уже не получається!). «откуда у такого вообще деньги?» - ну це вже як у кого получилось, вибачте.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 23:54

  mephala написав:а прикиньте такие будут и при курсе 38 каруселить и рассказывать как они получают 20% годовых. жаль тут нет смайла рука-лицо.
откуда у такого вообще деньги? ИМХО троль чистой воды.

Ви ж не розумієте: що є спадок, що є дохід $ по курсу 0 – як відсотки, оренди, дивіденди, зарплата. Для вас ми всі такі – кардії, взяточники і т.д. Ну таке!
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 00:18

Petro2004, Ваша методика понятна, заслуговуе на увагу та пригодится в качестве разминки и жизненного опыта. Опыт такой - в финансах знающие нае незнающих, тем и живут.

Наример, я получаю два раза в год купонные выплаты ОВДП/ОВГЗ.
Два раза. Ну, правила у Минфина (не того :mrgreen: )такие. И таки да - хоть тресни, а выплату ждешь как зарплату, "денег нет совсем" (сдавать доллары - не наш метод), и тут лучше всего чувствуется озвученный Вами подход: вот в эти два месяца я зарабатываю, а в остальные нет. (в остальные доход ФОП, но тут неважно)

Зная про 2 раза в год, к примеру, позволило поставить клеймо на ФФ с их "ежемесячной" процентной х*итой, ценой 1100 (или сколько) и YTD/хз забыл вторую аббр нае*баловом с %% по ОВДП. Связываться не нужно.

То же про банки: кредит под 0%, оплаты ежемесячно, только комис сразу 30% от тела внесите :mrgreen:. Тоже не нужно.
За кредитоналивайки вообще молчу.

Цифрами можно вертеть как цыган (не тот, хотя - тот тоже :mrgreen:) солнцем. Не гнушаются даже государства: Эстония - "налог на распределенную прибыль всего 20%: 20% налог, 80% вам (ОПА - т.е. де-факто 25% :mrgreen:),
но все же в цивилизованном мире принято оперировать каким-то общим знаменателем, а общий знаменатель такой, что доходностью принято считать отношение прибыли от вложенных средств к размеру вложенных средств за весь период.

За весь период, понимаете?

Вернемся к моим ОВДП, какая их доходность? 10% за 6 месяцев. А за месяц? А вот за месяц - хз. А за год? А вот за год просто: 10% за первые 6 месяцев, и 10 за вторые 6 - итого 20% за год.

Нету у конвертдепо никакой доходности за 1 месяц. НЕТУ. Есть только за 3(4 если КредитДнепр, 6 если Львив, хотя Львив вроде попустился) месяца. И да, от 3х циклов по околоВашей методе можно оценить доходность всей аферы (кхм кхм..то есть это ... поддержки банков в трудный переходный период). Т.е. будет оценка за 3,4,5,6,7... месяцев. Но никаких "ежемесячно" и тут неправильно говорить, максимум в качестве абстракции. Айбокскников, вон, спросите

я писал раньше формулу +- (вот те самые +-) где видно что максимум за теоретичский месяц достигается на 5месячном интервале после 3х котлет. Увы, она работает только при неизменном зазоре "Курс банка-Курс Обменки" т.е. при более менее ровном курсе обменки.
Впрочем, все участиники, активные, и так это знают.
А вот при неровном зазоре, как сейчас, еще раз выплыла старая истина: бывает только доходность за период.
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 01:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А про що взагалі суперечка. Навіть зараз по 1 гривні з долара є маржа, трохи біганини, так, але. 4 депозити на місяць (12 на 3-місячний цикл), що закінчуються, вже дадуть вам +- 10к грн. Не величезні гроші, але, наприклад, на бензин та комуналку вже вистачить, навіть трохи більше. Чому б не каруселити?

Депозити у гривні дають більше, але ризик девальвації. Облігації також дають більше, але там дохід не помісячний і також у гривні.
Nick_D
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