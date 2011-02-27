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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 бер, 2023 01:37
Petro2004 написав:
Так. Математик. Якщо робити вклади щомісячно, то і віддача буде по-місячно. А 6,8% - за місяць! Якщо ви вклались 1 раз на 3 міс., то діліть 6,8% на 3. Читайте «абсолютні цифри»! А на 3 міс. нехай ділять банкіри.
Я не розумію, ви дійсно не вмієте рахувати чи тролите форум?..
6,8% це не в місяць, і не в 3 місяці, і не в рік, це просто абсолютна величина.
А період визначається терміном, за який вам повернуться гроші і ви зможете їх використати для нових оборудок. Якщо вони вам повернуться через 3 місяці, можна буде сказати що ви заробили 6,8% за 3 місяці. Якщо ви відкриєте нові депозити на ІНШІ гроші, то це ніяк не підвищить прибуток на ЦІ.
Насправді, розмістивши депо ви не отримуєте 6,8% прибутку, ви робите інвестицію в розмірі 93,63% капіталу в надії отримати 93,63+6,37% через 3 місяці. Якщо отримаєте.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 01:42
Petro2004 написав: deepfree написав:
Дякую, ви підняли всім тут настрій, людям завжди приємно відчувати свою перевагу!
Дякую вам. Хоч хтось підтримав мене.
Він стібався.
Petro2004 написав:
- Дохід: 695$, 26710 : 26015 = 1,0267, або 2,67% в міс.
Але ж ніхто не написав для чого таку карусель надав НБУ та скільки на цьому заробляють банки!
Не в місяць, а в три місяці, бо депозит розміщено на 3 місяці.
Карусель надав не НБУ, за карусель платять ті, хто купляє бакс в обмінках дорого, але зараз.
Банки заробляють різницю між курсом депо та курсом міжбанку. Всі по разному.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 01:43
angra написав: Petro2004 написав:
в міс.
Лютий 2023:
- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).
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Це заносили у всі підряд говнобанки, чи трудились колективно чоловік 5-8 ?
Це просто написали на форумі
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Додано: Нед 12 бер, 2023 01:46
Petro2004 написав:
То, беріть і рахуйте: здача 2632$ (по 38), депозит 2670$ (по 37,44), дохід 38$ або 1,44% в міс.
Чому в місяць? чому не в день?
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