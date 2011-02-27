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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 761762763764
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 01:37

  Petro2004 написав:Так. Математик. Якщо робити вклади щомісячно, то і віддача буде по-місячно. А 6,8% - за місяць! Якщо ви вклались 1 раз на 3 міс., то діліть 6,8% на 3. Читайте «абсолютні цифри»! А на 3 міс. нехай ділять банкіри.

Я не розумію, ви дійсно не вмієте рахувати чи тролите форум?..
6,8% це не в місяць, і не в 3 місяці, і не в рік, це просто абсолютна величина.
А період визначається терміном, за який вам повернуться гроші і ви зможете їх використати для нових оборудок. Якщо вони вам повернуться через 3 місяці, можна буде сказати що ви заробили 6,8% за 3 місяці. Якщо ви відкриєте нові депозити на ІНШІ гроші, то це ніяк не підвищить прибуток на ЦІ.
Насправді, розмістивши депо ви не отримуєте 6,8% прибутку, ви робите інвестицію в розмірі 93,63% капіталу в надії отримати 93,63+6,37% через 3 місяці. Якщо отримаєте.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 01:42

  Petro2004 написав:
  deepfree написав:Дякую, ви підняли всім тут настрій, людям завжди приємно відчувати свою перевагу!

Дякую вам. Хоч хтось підтримав мене.

Він стібався.

  Petro2004 написав:- Дохід: 695$, 26710 : 26015 = 1,0267, або 2,67% в міс.
Але ж ніхто не написав для чого таку карусель надав НБУ та скільки на цьому заробляють банки!

Не в місяць, а в три місяці, бо депозит розміщено на 3 місяці.
Карусель надав не НБУ, за карусель платять ті, хто купляє бакс в обмінках дорого, але зараз.
Банки заробляють різницю між курсом депо та курсом міжбанку. Всі по разному.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 01:43

  angra написав:
  Petro2004 написав:в міс.
Лютий 2023:
- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).
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Це заносили у всі підряд говнобанки, чи трудились колективно чоловік 5-8 ?

Це просто написали на форумі
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 01:46

  Petro2004 написав:То, беріть і рахуйте: здача 2632$ (по 38), депозит 2670$ (по 37,44), дохід 38$ або 1,44% в міс.

Чому в місяць? чому не в день?
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 03:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Petro2004 написав:
  mephala написав:а прикиньте такие будут и при курсе 38 каруселить и рассказывать как они получают 20% годовых. жаль тут нет смайла рука-лицо.
откуда у такого вообще деньги? ИМХО троль чистой воды.

То, беріть і рахуйте: здача 2632$ (по 38), депозит 2670$ (по 37,44), дохід 38$ або 1,44% в міс. (20% годовых – уже не получається!). «откуда у такого вообще деньги?» - ну це вже як у кого получилось, вибачте.
Петро, навіщо заробляти 1.44% в місяць, як лох. Пропоную вам нову схему. Відкривайте кожен місяць новий депозит на 1 рік у гривні під 17%. Це ж значить, що за вашою схемою ви кожен місяць отримаєте 17%, тобто за рік 17%*12м.

А це ж цілих 204% за рік!!!

На кой ляд вам ті жалюгідні 30-60% в нашому клубі?
alter
 
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