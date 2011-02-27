RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 761762763764
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 01:37

  Petro2004 написав:Так. Математик. Якщо робити вклади щомісячно, то і віддача буде по-місячно. А 6,8% - за місяць! Якщо ви вклались 1 раз на 3 міс., то діліть 6,8% на 3. Читайте «абсолютні цифри»! А на 3 міс. нехай ділять банкіри.

Я не розумію, ви дійсно не вмієте рахувати чи тролите форум?..
6,8% це не в місяць, і не в 3 місяці, і не в рік, це просто абсолютна величина.
А період визначається терміном, за який вам повернуться гроші і ви зможете їх використати для нових оборудок. Якщо вони вам повернуться через 3 місяці, можна буде сказати що ви заробили 6,8% за 3 місяці. Якщо ви відкриєте нові депозити на ІНШІ гроші, то це ніяк не підвищить прибуток на ЦІ.
Насправді, розмістивши депо ви не отримуєте 6,8% прибутку, ви робите інвестицію в розмірі 93,63% капіталу в надії отримати 93,63+6,37% через 3 місяці. Якщо отримаєте.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1367
З нами з: 19.02.14
Подякував: 433 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 01:42

  Petro2004 написав:
  deepfree написав:Дякую, ви підняли всім тут настрій, людям завжди приємно відчувати свою перевагу!

Дякую вам. Хоч хтось підтримав мене.

Він стібався.

  Petro2004 написав:- Дохід: 695$, 26710 : 26015 = 1,0267, або 2,67% в міс.
Але ж ніхто не написав для чого таку карусель надав НБУ та скільки на цьому заробляють банки!

Не в місяць, а в три місяці, бо депозит розміщено на 3 місяці.
Карусель надав не НБУ, за карусель платять ті, хто купляє бакс в обмінках дорого, але зараз.
Банки заробляють різницю між курсом депо та курсом міжбанку. Всі по разному.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1367
З нами з: 19.02.14
Подякував: 433 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 01:43

  angra написав:
  Petro2004 написав:в міс.
Лютий 2023:
- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).
[/quote

Це заносили у всі підряд говнобанки, чи трудились колективно чоловік 5-8 ?

Це просто написали на форумі
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1367
З нами з: 19.02.14
Подякував: 433 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 01:46

  Petro2004 написав:То, беріть і рахуйте: здача 2632$ (по 38), депозит 2670$ (по 37,44), дохід 38$ або 1,44% в міс.

Чому в місяць? чому не в день?
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1367
З нами з: 19.02.14
Подякував: 433 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 03:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Petro2004 написав:
  mephala написав:а прикиньте такие будут и при курсе 38 каруселить и рассказывать как они получают 20% годовых. жаль тут нет смайла рука-лицо.
откуда у такого вообще деньги? ИМХО троль чистой воды.

То, беріть і рахуйте: здача 2632$ (по 38), депозит 2670$ (по 37,44), дохід 38$ або 1,44% в міс. (20% годовых – уже не получається!). «откуда у такого вообще деньги?» - ну це вже як у кого получилось, вибачте.
Петро, навіщо заробляти 1.44% в місяць, як лох. Пропоную вам нову схему. Відкривайте кожен місяць новий депозит на 1 рік у гривні під 17%. Це ж значить, що за вашою схемою ви кожен місяць отримаєте 17%, тобто за рік 17%*12м.

А це ж цілих 204% за рік!!!

На кой ляд вам ті жалюгідні 30-60% в нашому клубі?
alter
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 14.05.08
Подякував: 337 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 07:52

  sergey_sryvkin написав:Я не розумію, ви дійсно не вмієте рахувати чи тролите форум?..


Та зрозуміло що тролить. Не може людина з 4.5 млн грн не вміти рахувати свою дохідність від інвестованого капіталу.
angra
 
Повідомлень: 208
З нами з: 21.02.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 07:57

Коллеги, вот многие смотрю поучают Petro2004, но на самом деле он говорит про достаточно интересные вещи.
многие из нас просто оперируют условно говоря сумами от 100К до 1М грн.
(т.е. это примерно от одного до 10 конвертдепо)
поэтому и считаем мы доходность в % годовых на вложенный капитал.

Коллега же считает доход от "телодвижений" (телодвижение это например: поход в банк, поездки в обменку)

т.е. у него действительно происходит доход и возникает он ежемесячно.

в месяце грубо говоря 20 рабочих дней - разместил 20 депо - 20 раз заработал.

т.е. если бы условно говоря у Вас бы лежали условные $150К или больше в условном Сибасе под 0.0001%, вы бы тоже воспринимали каждый размещённый конвертдепо как доход в текущем месяце, так как раньше эти деньги просто лежали без движения и могли быть даже не активом, а пасивом ;)

З.Ы.
коллега просто не кончал скорей всего экономических консерваторий поэтому и терминологию "доход" и "доходность" вполне может позволить себе трактовать как хочет)))
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5445
З нами з: 21.04.11
Подякував: 820 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 761762763764
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1finanсier і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55765
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26037
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6820
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.