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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 бер, 2023 01:37
Petro2004 написав:
Так. Математик. Якщо робити вклади щомісячно, то і віддача буде по-місячно. А 6,8% - за місяць! Якщо ви вклались 1 раз на 3 міс., то діліть 6,8% на 3. Читайте «абсолютні цифри»! А на 3 міс. нехай ділять банкіри.
Я не розумію, ви дійсно не вмієте рахувати чи тролите форум?..
6,8% це не в місяць, і не в 3 місяці, і не в рік, це просто абсолютна величина.
А період визначається терміном, за який вам повернуться гроші і ви зможете їх використати для нових оборудок. Якщо вони вам повернуться через 3 місяці, можна буде сказати що ви заробили 6,8% за 3 місяці. Якщо ви відкриєте нові депозити на ІНШІ гроші, то це ніяк не підвищить прибуток на ЦІ.
Насправді, розмістивши депо ви не отримуєте 6,8% прибутку, ви робите інвестицію в розмірі 93,63% капіталу в надії отримати 93,63+6,37% через 3 місяці. Якщо отримаєте.
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 12 бер, 2023 01:42
Petro2004 написав: deepfree написав:
Дякую, ви підняли всім тут настрій, людям завжди приємно відчувати свою перевагу!
Дякую вам. Хоч хтось підтримав мене.
Він стібався.
Petro2004 написав:
- Дохід: 695$, 26710 : 26015 = 1,0267, або 2,67% в міс.
Але ж ніхто не написав для чого таку карусель надав НБУ та скільки на цьому заробляють банки!
Не в місяць, а в три місяці, бо депозит розміщено на 3 місяці.
Карусель надав не НБУ, за карусель платять ті, хто купляє бакс в обмінках дорого, але зараз.
Банки заробляють різницю між курсом депо та курсом міжбанку. Всі по разному.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 01:43
angra написав: Petro2004 написав:
в міс.
Лютий 2023:
- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).
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Це заносили у всі підряд говнобанки, чи трудились колективно чоловік 5-8 ?
Це просто написали на форумі
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Додано: Нед 12 бер, 2023 01:46
Petro2004 написав:
То, беріть і рахуйте: здача 2632$ (по 38), депозит 2670$ (по 37,44), дохід 38$ або 1,44% в міс.
Чому в місяць? чому не в день?
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Додано: Нед 12 бер, 2023 03:31
Petro2004 написав: mephala написав:
а прикиньте такие будут и при курсе 38 каруселить и рассказывать как они получают 20% годовых. жаль тут нет смайла рука-лицо.
откуда у такого вообще деньги? ИМХО троль чистой воды.
То, беріть і рахуйте: здача 2632$ (по 38), депозит 2670$ (по 37,44), дохід 38$ або 1,44% в міс. (20% годовых – уже не получається!). «откуда у такого вообще деньги?» - ну це вже як у кого получилось, вибачте.
Петро, навіщо заробляти 1.44% в місяць, як лох. Пропоную вам нову схему. Відкривайте кожен місяць новий депозит на 1 рік у гривні під 17%. Це ж значить, що за вашою схемою ви кожен місяць отримаєте 17%, тобто за рік 17%*12м.
А це ж цілих 204%
за рік!!!
На кой ляд вам ті жалюгідні 30-60% в нашому клубі?
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alter
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Додано: Нед 12 бер, 2023 07:52
sergey_sryvkin написав:
Я не розумію, ви дійсно не вмієте рахувати чи тролите форум?..
Та зрозуміло що тролить. Не може людина з 4.5 млн грн не вміти рахувати свою дохідність від інвестованого капіталу.
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angra
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Додано: Нед 12 бер, 2023 07:57
Коллеги, вот многие смотрю поучают Petro2004, но на самом деле он говорит про достаточно интересные вещи.
многие из нас просто оперируют условно говоря сумами от 100К до 1М грн
.
(т.е. это примерно от одного до 10 конвертдепо)
поэтому и считаем мы доходность
в % годовых на вложенный капитал.
Коллега же считает доход
от "телодвижений" (телодвижение это например: поход в банк, поездки в обменку)
т.е. у него действительно происходит доход
и возникает он ежемесячно.
в месяце грубо говоря 20 рабочих дней - разместил 20 депо - 20 раз заработал.
т.е. если бы условно говоря у Вас бы лежали условные $150К или больше в условном Сибасе под 0.0001%, вы бы тоже воспринимали каждый размещённый конвертдепо как доход в текущем месяце, так как раньше эти деньги просто лежали без движения и могли быть даже не активом, а пасивом
З.Ы.
коллега просто не кончал скорей всего экономических консерваторий поэтому и терминологию "доход" и "доходность" вполне может позволить себе трактовать как хочет)))
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uaprofi
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