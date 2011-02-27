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Petro2004 написав:Так. Математик. Якщо робити вклади щомісячно, то і віддача буде по-місячно. А 6,8% - за місяць! Якщо ви вклались 1 раз на 3 міс., то діліть 6,8% на 3. Читайте «абсолютні цифри»! А на 3 міс. нехай ділять банкіри.
Я не розумію, ви дійсно не вмієте рахувати чи тролите форум?.. 6,8% це не в місяць, і не в 3 місяці, і не в рік, це просто абсолютна величина. А період визначається терміном, за який вам повернуться гроші і ви зможете їх використати для нових оборудок. Якщо вони вам повернуться через 3 місяці, можна буде сказати що ви заробили 6,8% за 3 місяці. Якщо ви відкриєте нові депозити на ІНШІ гроші, то це ніяк не підвищить прибуток на ЦІ. Насправді, розмістивши депо ви не отримуєте 6,8% прибутку, ви робите інвестицію в розмірі 93,63% капіталу в надії отримати 93,63+6,37% через 3 місяці. Якщо отримаєте.
deepfree написав:Дякую, ви підняли всім тут настрій, людям завжди приємно відчувати свою перевагу!
Дякую вам. Хоч хтось підтримав мене.
Він стібався.
Petro2004 написав:- Дохід: 695$, 26710 : 26015 = 1,0267, або 2,67% в міс. Але ж ніхто не написав для чого таку карусель надав НБУ та скільки на цьому заробляють банки!
Не в місяць, а в три місяці, бо депозит розміщено на 3 місяці. Карусель надав не НБУ, за карусель платять ті, хто купляє бакс в обмінках дорого, але зараз. Банки заробляють різницю між курсом депо та курсом міжбанку. Всі по разному.
mephala написав:а прикиньте такие будут и при курсе 38 каруселить и рассказывать как они получают 20% годовых. жаль тут нет смайла рука-лицо. откуда у такого вообще деньги? ИМХО троль чистой воды.
То, беріть і рахуйте: здача 2632$ (по 38), депозит 2670$ (по 37,44), дохід 38$ або 1,44% в міс. (20% годовых – уже не получається!). «откуда у такого вообще деньги?» - ну це вже як у кого получилось, вибачте.
Петро, навіщо заробляти 1.44% в місяць, як лох. Пропоную вам нову схему. Відкривайте кожен місяць новий депозит на 1 рік у гривні під 17%. Це ж значить, що за вашою схемою ви кожен місяць отримаєте 17%, тобто за рік 17%*12м.
А це ж цілих 204% за рік!!!
На кой ляд вам ті жалюгідні 30-60% в нашому клубі?
Коллеги, вот многие смотрю поучают Petro2004, но на самом деле он говорит про достаточно интересные вещи. многие из нас просто оперируют условно говоря сумами от 100К до 1М грн. (т.е. это примерно от одного до 10 конвертдепо) поэтому и считаем мы доходность в % годовых на вложенный капитал.
Коллега же считает доход от "телодвижений" (телодвижение это например: поход в банк, поездки в обменку)
т.е. у него действительно происходит доход и возникает он ежемесячно.
в месяце грубо говоря 20 рабочих дней - разместил 20 депо - 20 раз заработал.
т.е. если бы условно говоря у Вас бы лежали условные $150К или больше в условном Сибасе под 0.0001%, вы бы тоже воспринимали каждый размещённый конвертдепо как доход в текущем месяце, так как раньше эти деньги просто лежали без движения и могли быть даже не активом, а пасивом
З.Ы. коллега просто не кончал скорей всего экономических консерваторий поэтому и терминологию "доход" и "доходность" вполне может позволить себе трактовать как хочет)))
mephala написав:а прикиньте такие будут и при курсе 38 каруселить и рассказывать как они получают 20% годовых. жаль тут нет смайла рука-лицо. откуда у такого вообще деньги? ИМХО троль чистой воды.
То, беріть і рахуйте: здача 2632$ (по 38), депозит 2670$ (по 37,44), дохід 38$ або 1,44% в міс. (20% годовых – уже не получається!). «откуда у такого вообще деньги?» - ну це вже як у кого получилось, вибачте.
Щоб отримувати 1,44% щомісячно, вам потрібно задіяти 3 депозити по 2670 дол. Тоді ваша річна дохідність буде 1,44%*12міс/3депозита=5.76% річних
Petro2004 написав:Січень 2023: - Здано для розміщення 15 депозитів – 37500$, по курсу 40,40 (в середньому). - Від розміщених депозитів отримано – 40050$ по курсу 37,44 (в середньому). - Дохід – 2550$, 40050 : 37500 = 1,068, або по вашому 6,8% в міс.
Лютий 2023: - Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому). - Від розміщених депозитів отримано – 56090$ по курсу 37,44 (в середньому). - Дохід – 3590$, 56090 : 52500 = 1,0683, або по вашому 6,8% в міс.
P.S.: не шукайте чорну кішку в чорній кімнаті, якщо можливо її там не має! Форумчани, називайте депозити, як хочете, рахуйте за 3 міс., за рік, але прошу цифри, аля «ну доходность где-то 5-10% годовых» рахувати підставно, з розрахунком, а не на «око».
Открытие депо - это разовая операция. В момент открытия фиксируется ожидаемая прибыль, которая весьма вероятно будет получена через 3 месяца. У разовой операции нет и не может быть никакой месячной или годовой доходности. Есть только абсолютная. А вот если операция превращается в периодическую (с периодом 3 месяца) - тогда можно и процент годовых считать.
Ок, допустим на старте есть 150к, а средняя доходность одного депо 6.8% Рекомендую ознакомиться с этой таблицей, там всё расписано:
Старт: 150 000 Профит за депо: 6.8 % = 2.27 % в месяц = 2.22 % каждый месяц Профит за год: 45 153 = 30.10 % годовых Финиш: 195 153