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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 бер, 2023 08:57
Petro2004 написав:
Здано для розміщення 15 депозитів – 37500$, по курсу 40,40 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 40050$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 2550$, 40050 : 37500 = 1,068, або по вашому 6,8% в міс.
Ок, январские депозиты принесут в апреле 6.8% доходности.
Но вы то - умный, апреля ждать не стали, открылись и в феврале.
И будете открываться каждый месяц (для простоты - с такой же доходностью).
И какую же годовую доходность вы ожидаете ? Неужто 12*6.8 = 81.6% ?
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Додано: Нед 12 бер, 2023 09:02
Petro2004 написав:
Форумчани, називайте депозити, як хочете, рахуйте за 3 міс., за рік, але прошу цифри, аля «ну доходность где-то 5-10% годовых» рахувати підставно, з розрахунком, а не на «око».
А вы думаете, что цифры, которые появляются в окошке при дабл-клике на колонку "Итоговый курс" - они с потолка рисуются, на глаз ? С точностью до сотых ? )
Банк: УкрГаз
Итоговый курс: 37.6867
Обменки: 38.46
Затраты: 2 612.45 $ = 100 474.88 грн
Снятие: 2 666.05 $ = 2 666.00 + 0.05
Профит: 2.05% = 53 $ = 2 062 грн
Профит за 1$: 0.77 грн
Годовых: 8.46% (чист) = 10.51% (гряз)
Место: 39 из 50
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Додано: Нед 12 бер, 2023 09:04
дебіли. кончені недоучки та невдахи.
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Petro2004
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Додано: Нед 12 бер, 2023 09:11
Petro2004 написав:
Так. Математик. Якщо робити вклади щомісячно, то і віддача буде по-місячно. А 6,8% - за місяць! Якщо ви вклались 1 раз на 3 міс., то діліть 6,8% на 3. Читайте «абсолютні цифри»! А на 3 міс. нехай ділять банкіри.
Ок, вы 6.8% умножили на 12 и ожидаете 81% годовых. Ясно-понятно.
А вот скажите, математик - если бы депо открывались не на 3 месяца, а на 3 года, или на 30 лет - это никак не повлияло бы на ваши ожидания ?
Нигде не увидел в ваших расчётах величины "3 месяца".
Любой математик понимает, что если в ответе не фигурирует критически важный параметр - то ответ просто неверен.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 09:14
Доброго ранку шановні колеги. Дайте посилання на таблиці будь ласка. Переустанавлював телефон і все злитіло. 😭 Дякую
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Додано: Нед 12 бер, 2023 09:18
Див перше повідомлення цієї чудової гілочки
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Додано: Нед 12 бер, 2023 09:27
Petro2004 написав:
дебіли. кончені недоучки та невдахи.
Та куда уж нам, убогим, до таких великих математиков
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Додано: Нед 12 бер, 2023 09:28
Petro2004 написав:
дебіли. кончені недоучки та невдахи.
Тоді всього доброго, полишайте цей форум невдах))) (на вашу думку)
Не смітіть своєю альтернативною математикою.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 09:30
Petro2004 написав:
дебіли. кончені недоучки та невдахи.
Я так і думав що цей персонаж так легко не здасться і буде ще довго веселити нашу спільноту
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angra
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