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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 763764765766767>
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 08:57

  Petro2004 написав:Здано для розміщення 15 депозитів – 37500$, по курсу 40,40 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 40050$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 2550$, 40050 : 37500 = 1,068, або по вашому 6,8% в міс.

Ок, январские депозиты принесут в апреле 6.8% доходности.
Но вы то - умный, апреля ждать не стали, открылись и в феврале.
И будете открываться каждый месяц (для простоты - с такой же доходностью).
И какую же годовую доходность вы ожидаете ? Неужто 12*6.8 = 81.6% ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:02

  Petro2004 написав:Форумчани, називайте депозити, як хочете, рахуйте за 3 міс., за рік, але прошу цифри, аля «ну доходность где-то 5-10% годовых» рахувати підставно, з розрахунком, а не на «око».

А вы думаете, что цифры, которые появляются в окошке при дабл-клике на колонку "Итоговый курс" - они с потолка рисуются, на глаз ? С точностью до сотых ? )
Банк: УкрГаз

Итоговый курс: 37.6867
Обменки: 38.46

Затраты: 2 612.45 $ = 100 474.88 грн
Снятие: 2 666.05 $ = 2 666.00 + 0.05
Профит: 2.05% = 53 $ = 2 062 грн
Профит за 1$: 0.77 грн
Годовых: 8.46% (чист) = 10.51% (гряз)
Место: 39 из 50
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

дебіли. кончені недоучки та невдахи.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:11

  Petro2004 написав:Так. Математик. Якщо робити вклади щомісячно, то і віддача буде по-місячно. А 6,8% - за місяць! Якщо ви вклались 1 раз на 3 міс., то діліть 6,8% на 3. Читайте «абсолютні цифри»! А на 3 міс. нехай ділять банкіри.

Ок, вы 6.8% умножили на 12 и ожидаете 81% годовых. Ясно-понятно.
А вот скажите, математик - если бы депо открывались не на 3 месяца, а на 3 года, или на 30 лет - это никак не повлияло бы на ваши ожидания ?
Нигде не увидел в ваших расчётах величины "3 месяца".
Любой математик понимает, что если в ответе не фигурирует критически важный параметр - то ответ просто неверен.
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Доброго ранку шановні колеги. Дайте посилання на таблиці будь ласка. Переустанавлював телефон і все злитіло. 😭 Дякую
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Див перше повідомлення цієї чудової гілочки
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:27

  Petro2004 написав:дебіли. кончені недоучки та невдахи.

Та куда уж нам, убогим, до таких великих математиков
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:28

  Petro2004 написав:дебіли. кончені недоучки та невдахи.

Тоді всього доброго, полишайте цей форум невдах))) (на вашу думку)

Не смітіть своєю альтернативною математикою.
042013
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:30

  Petro2004 написав:дебіли. кончені недоучки та невдахи.


Я так і думав що цей персонаж так легко не здасться і буде ще довго веселити нашу спільноту
angra
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:49

  Сергей Пр написав:По умолчанию исходим из того, что курс доллара - мартингал. То-есть, случайный процесс с математическим ожиданием, равным значению процесса в текущий наблюдаемый момент.

Как по мне: курс - это супермартингал.
Скорее всего он никогда уже не будет 35-, но когда-нибудь будет и 40+, и 45+.
Но на коротком временном отрезке (месяц-полгода) - да, можно считать мартингалом
mustbe
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