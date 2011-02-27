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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 764765766767>
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:03

  mustbe написав:
  Petro2004 написав:Січень 2023:
- Здано для розміщення 15 депозитів – 37500$, по курсу 40,40 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 40050$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 2550$, 40050 : 37500 = 1,068, або по вашому 6,8% в міс.

Лютий 2023:
- Здано для розміщення 21 депозитів – 52500$, по курсу 40,00 (в середньому).
- Від розміщених депозитів отримано – 56090$ по курсу 37,44 (в середньому).
- Дохід – 3590$, 56090 : 52500 = 1,0683, або по вашому 6,8% в міс.

P.S.: не шукайте чорну кішку в чорній кімнаті, якщо можливо її там не має! Форумчани, називайте депозити, як хочете, рахуйте за 3 міс., за рік, але прошу цифри, аля «ну доходность где-то 5-10% годовых» рахувати підставно, з розрахунком, а не на «око».

Открытие депо - это разовая операция.
В момент открытия фиксируется ожидаемая прибыль, которая весьма вероятно будет получена через 3 месяца.
У разовой операции нет и не может быть никакой месячной или годовой доходности. Есть только абсолютная.
А вот если операция превращается в периодическую (с периодом 3 месяца) - тогда можно и процент годовых считать.

Ок, допустим на старте есть 150к, а средняя доходность одного депо 6.8%
Рекомендую ознакомиться с этой таблицей, там всё расписано:
Старт: 150 000
Профит за депо: 6.8 % = 2.27 % в месяц = 2.22 % каждый месяц
Профит за год: 45 153 = 30.10 % годовых
Финиш: 195 153


он не поймет, мы зря стараемся...походу шальные деньги отняли у него розум
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:05

  Nick_D написав:А про що взагалі суперечка. Навіть зараз по 1 гривні з долара є маржа, трохи біганини, так, але. 4 депозити на місяць (12 на 3-місячний цикл), що закінчуються, вже дадуть вам +- 10к грн. Не величезні гроші, але, наприклад, на бензин та комуналку вже вистачить, навіть трохи більше. Чому б не каруселити?

Вас цей Петро цифровий вкусив? Чи воно через тирнет перехідне? Гривня з долара, приблизно 2700 з депо будете мати лише у перший місяць. Так 400тис гривнів вкидуєте на депо,10+тис гривнів на комуналь і бенз маєте. А другий-третій місяць ви вже не їздите і квартиру не сплачуєте. Порахуй уважно. :)
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  cohan написав:Вернемся к моим ОВДП, какая их доходность? 10% за 6 месяцев. А за месяц? А вот за месяц - хз. А за год? А вот за год просто: 10% за первые 6 месяцев, и 10 за вторые 6 - итого 20% за год.


еще один Petro :mrgreen:

10%(годовых) за 6 месяцев, т.е за полгода это 5% (вы же не весь год деньги на ОВДП держали), за вторые 6 мес. -те же 5%, итого за год 10%
внимательней, к цифрам пожалуйста
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:13

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Petro2004 написав:3) Тому дохід з одного депо: 2670 – 2601 = 69$ в міс., або 2670 : 2601 = 1,0265, або по вашому 2,65% в міс., або 2,65% * 12 = 31,8% в рік.


2,65/3*12=10,6% и не епите людям мозги.

Модератору просьба отправить на неделю на помывку данного математика, чтобы он остыл и дурь немного вышла
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:21

  Goodman написав:
  Дюрі-бачі написав:Goodman А є список всіх 9(10) банків, які отримали жовті карточки?

В мене нема в планах робити стільки котлет.
Просто вже є "критерії" по відбору банків, кому можна довірити конвертацію.
Людина спитала за Південь? Гугля швидко знайшла "критерій відмови".


працював (працюю) з Південим з 2008 по 2012, потім з 2014 по 2020 (у 2020 вони майже зрівнялись по ставкам з Райфом/Укрсібом, тому і припинив співпрацю)
восені 2022 повернувся, долари з конвертдепо повернули новими синіми (заказ за 3 дні)
нічого поганого не скажу
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:29

  prodigy написав:
  Petro2004 написав:3) Тому дохід з одного депо: 2670 – 2601 = 69$ в міс., або 2670 : 2601 = 1,0265, або по вашому 2,65% в міс., або 2,65% * 12 = 31,8% в рік.


2,65/3*12=10,6% и не епите людям мозги.

Строго говоря - надо не умножать на 4, а возводить в 4-ю степень (сложные проценты):
1.0265 ** 4 - 1 = 0.11 = 11% годовых
Но это не принципиально
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:29

  uaprofi написав:Коллеги, вот многие смотрю поучают Petro2004, но на самом деле он говорит про достаточно интересные вещи.
многие из нас просто оперируют условно говоря сумами от 100К до 1М грн.
(т.е. это примерно от одного до 10 конвертдепо)
поэтому и считаем мы доходность в % годовых на вложенный капитал.

Коллега же считает доход от "телодвижений" (телодвижение это например: поход в банк, поездки в обменку)

т.е. у него действительно происходит доход и возникает он ежемесячно.

в месяце грубо говоря 20 рабочих дней - разместил 20 депо - 20 раз заработал.

т.е. если бы условно говоря у Вас бы лежали условные $150К или больше в условном Сибасе под 0.0001%, вы бы тоже воспринимали каждый размещённый конвертдепо как доход в текущем месяце,

Зато не скучно））
Да,интересно,но не подходит под расчеты Петра.
Если так,то считать надо в днях. Достал пайку из под матраса,запустил, 6.8% в день,достал 2 - 13.6%. Даже боюсь посчитать,сколько это годовых ）））
А шановний Петро почемуто считает в месяц？
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Коллеги.
Вопрос по А банку. Можно ли оформить конвертдепо в одном городе, а забрать в другом?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:41

  Investor_K написав:Коллеги.
Вопрос по А банку. Можно ли оформить конвертдепо в одном городе, а забрать в другом?
он же онлайн
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:41

  THB написав:Если так,то считать надо в днях. Достал пайку из под матраса,запустил, 6.8% в день,достал 2 - 13.6%. Даже боюсь посчитать,сколько это годовых ）））
А шановний Петро почемуто считает в месяц？

Хоботов, это мелко.
Будем считать, что открытие депо занимает час времени.
Тогда нужно пресловутые 6.8% умножить на 24*365=8760, так получим годовую доходность )
mustbe
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