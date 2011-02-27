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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 764765766767
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ГеннадийUA написав:це все давить на курс обмінок й все таки призведе до зростання на тлі утвореного з часом дефіциту.


може короткочасний дефіцит і буде,
але сьогодні баланс попиту і пропозиції (так кажуть валютчики)
правила валютчика:
-коли зростає попит на валюту-зростає і курс прийому
-падає попит на валюту -падає курс

пс бізнес купує валюту під контракти на МБ,
на чр загалом спроможні купувати тільки ті хто має контракт з ЗСУ
питання-чому курс стрімко зростав з червня-лютого 2022?
-дефіцит валюти в країні
-панічний попит після втрат територій
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:44

  Investor_K написав:Коллеги.
Вопрос по А банку. Можно ли оформить конвертдепо в одном городе, а забрать в другом?

Они падают на виртуальную валютную карту, а с неё можно забрать где угодно
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Но это не принципиально

як казали раніше "Більше Педро хороших і різних"(с)

окрім вашего апдейта таблиці на гілці повна тиша,
Педро робить вкид і бац -15 сторінок за день
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Хороший вопрос пропустили - сколько стоит банкам физическая валюта? Если ПУМБ сейчас физически только завозит (?), то он может и не 0,5% просить. А если НБУ тоже физический доллар из запасов продает, то верно ли что у Привата могут быть индивидуальные (не рыночные) ставки на такую операцию?

Ответ на вопрос этот даст понимание - ждать ли снижения курсов банков под конверт депозиты. Банки по идее выигрывают еще и на том, что они благодаря каруселям могут 3 мес зарабатывать на гривне, если не покупают у НБУ как декларируют, а резервируются под свою валюту на балансе. Ну и в свете новых требований по резервам банкам все же выгоднее иметь пул депозитов, чем не иметь.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:02

Дали нам наконец то электроэнергию после последнего обстрела, а тут такая сага о том как один идиот смог на неделю усадить за расчёты прибыли целый коллектив грамотных людей
Оказывается чем глупее дурь в голове, тем больше она цепляет умных людей

PS. прошу прощения за офтоп, подскажите как заплатить на айхёрб без двойной конвертации. можно в личку. заранее спасибо.
YuriiKharkiv
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:20

YuriiKharkiv
Платив Монькою.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Підкажіть термін депо, прокредит, південний та банк восток, три календарних місяці, чи є десь 93 дні. Добре було б в таблиці бачити.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:37

Думаю сл. недельку народ ещё будет выжидать и надеяться на курс хотя бы 39, а с 20 числа карусель закрутится даже и при 38,4. :)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 12:19

  Игорь Алексеевич написав:Думаю сл. недельку народ ещё будет выжидать и надеяться на курс хотя бы 39, а с 20 числа карусель закрутится даже и при 38,4. :)

18го підходить до фінішу "зернова угода", теж фактор нестабільності
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 12:32

  Игорь Алексеевич написав:Думаю сл. недельку народ ещё будет выжидать и надеяться на курс хотя бы 39, а с 20 числа карусель закрутится даже и при 38,4. :)


Карусель карусели рознь
Смотря где каруселить
В зелёных банках конверт всё ещё выгоднее чем у Юнекса грндепо на 3 мес.
emeta
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