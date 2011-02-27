Віримо у ЗСУ. Їх зарплату і премію.
PS Дивна рівновага без змін другий день по долару 38,50/38,65
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Додано: Нед 12 бер, 2023 12:45
Додано: Нед 12 бер, 2023 12:51
Підкажіть, де ви бачите 38,5 на прийомі?
Телеграм-канали мереж обмінок та додаток Мінфін показують макс. 38,47 по Києву і то по окремих обмінках.
В основному до 38,45.
А ось продаж є і 38,5.
Додано: Нед 12 бер, 2023 13:02
Так не только карусель в Киеве.
У меня приём в городе 38,55. А синие можно и по 38,60 отдать, от суммы не менее 2штук баксов.
Додано: Нед 12 бер, 2023 13:10
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Вот и у меня подходит время собирать вложения трёх месячной давности) Для себя решил, синие под матрас, всё остальное на ещё кружочек.)
Додано: Нед 12 бер, 2023 14:06
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
То, певно, затишшя перед пенсійним цунамі
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