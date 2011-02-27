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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 765766767768
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 12:45

  Игорь Алексеевич написав:Думаю сл. недельку народ ещё будет выжидать и надеяться на курс хотя бы 39, а с 20 числа карусель закрутится даже и при 38,4. :)

Віримо у ЗСУ. Їх зарплату і премію.

PS Дивна рівновага без змін другий день по долару 38,50/38,65
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 12:51

  alex lem написав:
  Игорь Алексеевич написав:Думаю сл. недельку народ ещё будет выжидать и надеяться на курс хотя бы 39, а с 20 числа карусель закрутится даже и при 38,4. :)

Віримо у ЗСУ. Їх зарплату і премію.

PS Дивна рівновага без змін другий день по долару 38,50/38,65

Підкажіть, де ви бачите 38,5 на прийомі?
Телеграм-канали мереж обмінок та додаток Мінфін показують макс. 38,47 по Києву і то по окремих обмінках.
В основному до 38,45.
А ось продаж є і 38,5.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:02

Так не только карусель в Киеве.
У меня приём в городе 38,55. А синие можно и по 38,60 отдать, от суммы не менее 2штук баксов.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Вот и у меня подходит время собирать вложения трёх месячной давности) Для себя решил, синие под матрас, всё остальное на ещё кружочек.)
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

alex lem написав:PS Дивна рівновага без змін другий день по долару 38,50/38,65


То, певно, затишшя перед пенсійним цунамі
https://www.volynnews.com/news/all/ukra ... -1500-hrn/
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