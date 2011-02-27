Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 бер, 2023 12:45
Игорь Алексеевич написав:
Думаю сл. недельку народ ещё будет выжидать и надеяться на курс хотя бы 39, а с 20 числа карусель закрутится даже и при 38,4.
Віримо у ЗСУ. Їх зарплату і премію.
PS Дивна рівновага без змін другий день по долару 38,50/38,65
alex lem
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Додано: Нед 12 бер, 2023 12:51
alex lem написав: Игорь Алексеевич написав:
Думаю сл. недельку народ ещё будет выжидать и надеяться на курс хотя бы 39, а с 20 числа карусель закрутится даже и при 38,4.
Віримо у ЗСУ. Їх зарплату і премію.
PS Дивна рівновага без змін другий день по долару 38,50/38,65
Підкажіть, де ви бачите 38,5 на прийомі?
Телеграм-канали мереж обмінок та додаток Мінфін показують макс. 38,47 по Києву і то по окремих обмінках.
В основному до 38,45.
А ось продаж є і 38,5.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 13:02
Так не только карусель в Киеве.
У меня приём в городе 38,55. А синие можно и по 38,60 отдать, от суммы не менее 2штук баксов.
Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 12 бер, 2023 13:10
Вот и у меня подходит время собирать вложения трёх месячной давности) Для себя решил, синие под матрас, всё остальное на ещё кружочек.)
mihasik
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Додано: Нед 12 бер, 2023 14:06
alex lem написав:PS Дивна рівновага без змін другий день по долару 38,50/38,65
То, певно, затишшя перед пенсійним цунамі
https://www.volynnews.com/news/all/ukra ... -1500-hrn/
Boundless
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Nick_D
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Додано: Нед 12 бер, 2023 14:48
Игорь Алексеевич написав:
Думаю сл. недельку народ ещё будет выжидать и надеяться на курс хотя бы 39, а с 20 числа карусель закрутится даже и при 38,4.
самовнушение?
если продолжится ситуация последних 3 раб.дней и 16го ничего не изменят (ни курс, ни глобальные условия конвертов) - то до 20го уже будет скорее не 38,4 , а 38,0
flysoulfly
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Додано: Нед 12 бер, 2023 15:00
flyman написав:
18го підходить до фінішу "зернова угода", теж фактор нестабільності
по зерновой всьо стабильно.
И в этот раз (как и после севастопольской атаки дронами и после моста) турки не будут вообще реально интересоваться желаниями русни, продлят и всьо.
flysoulfly
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Додано: Нед 12 бер, 2023 15:20
Київ, Академмістечко. Макс. прийом 38,35. В обмінці Велмарту - 38.
Клиент_
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Додано: Нед 12 бер, 2023 15:31
Клиент_ написав:
В обмінці Велмарту - 38.
странно, шо не 37
не крохоборы.
flysoulfly
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