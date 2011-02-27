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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 бер, 2023 15:48
Клиент_ написав:
Київ, Академмістечко. Макс. прийом 38,35. В обмінці Велмарту - 38.
просп. Победы 136Ж
97 539-57-43, 93 660-78-70
Рисуют 38.45
А ближе к центру - .46-.47
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Додано: Нед 12 бер, 2023 16:18
mustbe написав: Клиент_ написав:
Київ, Академмістечко. Макс. прийом 38,35. В обмінці Велмарту - 38.
просп. Победы 136Ж
97 539-57-43, 93 660-78-70
Рисуют 38.45
А ближе к центру - .46-.47
Це я бачив, але в робочий час вимушений орієнтуватись на найближчі локації. Сьогодні просто цікавився "в полі", а не по телеграму/мінфіну. По 38.45 не збирався здавати.
До різкого укріплення гривні, курси Академу були +/-, як на Перемоги 136Ж і відповідали середнім показникам по інтернет-ресурсам. А від 1-2к, або по картці лояльності однієї з мереж, можна було ще +пару копійок отримати.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 16:25
Клиент_ написав: mustbe написав: Клиент_ написав:
Київ, Академмістечко. Макс. прийом 38,35. В обмінці Велмарту - 38.
просп. Победы 136Ж
97 539-57-43, 93 660-78-70
Рисуют 38.45
А ближе к центру - .46-.47
Це я бачив, але в робочий час вимушений орієнтуватись на найближчі локації. Сьогодні просто цікавився "в полі", а не по телеграму/мінфіну.
Тогда зачем было разгонять зраду, что 38.35 - это максимум ?
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Додано: Нед 12 бер, 2023 16:46
де зрада?
Вказана конкретна локація, де зосереджено з десяток обмінок і фактичний курс з "віконця", або методом опитування, бо не всі вивішують курс.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 16:54
Клиент_ написав:
де зрада?
Вказана конкретна локація, де зосереджено з десяток обмінок і фактичний курс з "віконця", або методом опитування, бо не всі вивішують курс.
Зрада - в этой фразе: "Київ, Академмістечко. Макс. прийом 38,35".
Академ - это конкретная локация ? м.Житомирская - не Академ ?
Или вы имели в виду некую точку города и окружность радиусом 50 метров вокруг неё ?
Зачем нам нужна эта информация ?
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mustbe
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Додано: Нед 12 бер, 2023 17:04
mustbe написав: Клиент_ написав:
де зрада?
Вказана конкретна локація, де зосереджено з десяток обмінок і фактичний курс з "віконця", або методом опитування, бо не всі вивішують курс.
Зрада - в этой фразе: "Київ, Академмістечко. Макс. прийом 38,35".
Академ - это конкретная локация ? м.Житомирская - не Академ ?
Или вы имели в виду некую точку города и окружность радиусом 50 метров вокруг неё ?
Зачем нам нужна эта информация ?
Може комусь і потрібна. Інформації по курсу багато не буває. Це ж не про банани. Хтось може зекономити час. Так, м. Житомирська - це інша локація.
Дивна реакція.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 17:05
mustbe написав: Клиент_ написав:
де зрада?
Вказана конкретна локація, де зосереджено з десяток обмінок і фактичний курс з "віконця", або методом опитування, бо не всі вивішують курс.
Зрада - в этой фразе: "Київ, Академмістечко. Макс. прийом 38,35".
Академ - это конкретная локация ? м.Житомирская - не Академ ?
Или вы имели в виду некую точку города и окружность радиусом 50 метров вокруг неё ?
Зачем нам нужна эта информация ?
Може комусь і потрібна. Інформації по курсу багато не буває. Це ж не про банани. Хтось може зекономити час. Так, м. Житомирська - це інша локація.
Доречі, я там був одного разу і інфа з мінфіну та телеграм не відповідала дійсності на 15 коп . Курс був нижче за Академ.
Дивна реакція.
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