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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 766767768769
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:48

  Клиент_ написав:Київ, Академмістечко. Макс. прийом 38,35. В обмінці Велмарту - 38.

просп. Победы 136Ж
97 539-57-43, 93 660-78-70
Рисуют 38.45
А ближе к центру - .46-.47
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:18

  mustbe написав:
  Клиент_ написав:Київ, Академмістечко. Макс. прийом 38,35. В обмінці Велмарту - 38.

просп. Победы 136Ж
97 539-57-43, 93 660-78-70
Рисуют 38.45
А ближе к центру - .46-.47

Це я бачив, але в робочий час вимушений орієнтуватись на найближчі локації. Сьогодні просто цікавився "в полі", а не по телеграму/мінфіну. По 38.45 не збирався здавати.
До різкого укріплення гривні, курси Академу були +/-, як на Перемоги 136Ж і відповідали середнім показникам по інтернет-ресурсам. А від 1-2к, або по картці лояльності однієї з мереж, можна було ще +пару копійок отримати.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:25

  Клиент_ написав:
  mustbe написав:
  Клиент_ написав:Київ, Академмістечко. Макс. прийом 38,35. В обмінці Велмарту - 38.

просп. Победы 136Ж
97 539-57-43, 93 660-78-70
Рисуют 38.45
А ближе к центру - .46-.47

Це я бачив, але в робочий час вимушений орієнтуватись на найближчі локації. Сьогодні просто цікавився "в полі", а не по телеграму/мінфіну.

Тогда зачем было разгонять зраду, что 38.35 - это максимум ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:38

  Nick_D написав:Я маю на увазі що це непреривний процесс. В мене особисто депо відкриваються і закриваються кожен місяць, тому умовні "10" маю постійно. Фіг зна скільки то % річних, взагалі пофіг, я виходжу з простого розрахунку: це зараз найвигідніша инвестіція? Як на мене, так. От і кручу каруселі. :)

Не простіше написать шо для отримання 10 тис гривнів в місяць в теперешніх умовах необхідно щоб мілліон двісті тисяч гривнів протягом трьох місяців лежали на конверт депозитах (4 депо по 100тисх3 місяці) ? :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:46

де зрада?
Вказана конкретна локація, де зосереджено з десяток обмінок і фактичний курс з "віконця", або методом опитування, бо не всі вивішують курс.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:54

  Клиент_ написав:де зрада?
Вказана конкретна локація, де зосереджено з десяток обмінок і фактичний курс з "віконця", або методом опитування, бо не всі вивішують курс.

Зрада - в этой фразе: "Київ, Академмістечко. Макс. прийом 38,35".
Академ - это конкретная локация ? м.Житомирская - не Академ ?
Или вы имели в виду некую точку города и окружность радиусом 50 метров вокруг неё ?
Зачем нам нужна эта информация ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:04

  mustbe написав:
  Клиент_ написав:де зрада?
Вказана конкретна локація, де зосереджено з десяток обмінок і фактичний курс з "віконця", або методом опитування, бо не всі вивішують курс.

Зрада - в этой фразе: "Київ, Академмістечко. Макс. прийом 38,35".
Академ - это конкретная локация ? м.Житомирская - не Академ ?
Или вы имели в виду некую точку города и окружность радиусом 50 метров вокруг неё ?
Зачем нам нужна эта информация ?

Може комусь і потрібна. Інформації по курсу багато не буває. Це ж не про банани. Хтось може зекономити час. Так, м. Житомирська - це інша локація.
Дивна реакція.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:05

  mustbe написав:
  Клиент_ написав:де зрада?
Вказана конкретна локація, де зосереджено з десяток обмінок і фактичний курс з "віконця", або методом опитування, бо не всі вивішують курс.

Зрада - в этой фразе: "Київ, Академмістечко. Макс. прийом 38,35".
Академ - это конкретная локация ? м.Житомирская - не Академ ?
Или вы имели в виду некую точку города и окружность радиусом 50 метров вокруг неё ?
Зачем нам нужна эта информация ?

Може комусь і потрібна. Інформації по курсу багато не буває. Це ж не про банани. Хтось може зекономити час. Так, м. Житомирська - це інша локація.
Доречі, я там був одного разу і інфа з мінфіну та телеграм не відповідала дійсності на 15 коп . Курс був нижче за Академ.
Дивна реакція.
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