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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 бер, 2023 17:05
mustbe написав: Клиент_ написав:
де зрада?
Вказана конкретна локація, де зосереджено з десяток обмінок і фактичний курс з "віконця", або методом опитування, бо не всі вивішують курс.
Зрада - в этой фразе: "Київ, Академмістечко. Макс. прийом 38,35".
Академ - это конкретная локация ? м.Житомирская - не Академ ?
Или вы имели в виду некую точку города и окружность радиусом 50 метров вокруг неё ?
Зачем нам нужна эта информация ?
Може комусь і потрібна. Інформації по курсу багато не буває. Це ж не про банани. Хтось може зекономити час. Так, м. Житомирська - це інша локація.
Доречі, я там був одного разу і інфа з мінфіну та телеграм не відповідала дійсності на 15 коп . Курс був нижче за Академ.
Дивна реакція.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 17:23
Евгений Н. написав: Petro2004 написав:
Здали/розмiстили у сiчнi...на 3 мiс. Отримали в квiтнi. Тобто 6,8% за 3 мiс.
Розібрався. Перерахував.
Все вірно – 6,8% за 3 міс.
«Профіт = $ стало в руках - $ было в руках». Гроші зависають на 3 міс., тому таких обертів 4 – 27,2% за рік, це більше за «ну доходность где-то 5-10% годовых».
Питання закрито.
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Petro2004
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Додано: Нед 12 бер, 2023 17:41
Клиент_ написав:
. В обмінці Велмарту - 38.
в супермаркетах и ТЦ всегда такой курс на проходящих лохов расчитан, по-любому кто-то сдает, чтоб закрыть обменнику спред в 1грн
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Додано: Нед 12 бер, 2023 17:44
полно обменников скидывают курс в канал телеги, достаточно иметь несколько штук, чтоб быть в курсе объективного курса, а не бежать в "супермаркеты" или звонить кому попало
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Додано: Нед 12 бер, 2023 18:31
Ну то так було. Але зараз по-перше і курс нестабільний, і по-друге разниця вже не така, як була.
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Nick_D
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Додано: Нед 12 бер, 2023 18:40
Кто имеет на руках дол., евро и давно работает с финансами или хотя бы имеет статус СПД, то 100 пудов знает в городе, где всегда сладкий курс и всегда есть в достатке любая валюта или грн.
Даже моб. знает этих обменников.
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