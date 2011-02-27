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Клиент_ написав:де зрада? Вказана конкретна локація, де зосереджено з десяток обмінок і фактичний курс з "віконця", або методом опитування, бо не всі вивішують курс.
Зрада - в этой фразе: "Київ, Академмістечко. Макс. прийом 38,35". Академ - это конкретная локация ? м.Житомирская - не Академ ? Или вы имели в виду некую точку города и окружность радиусом 50 метров вокруг неё ? Зачем нам нужна эта информация ?
Може комусь і потрібна. Інформації по курсу багато не буває. Це ж не про банани. Хтось може зекономити час. Так, м. Житомирська - це інша локація. Доречі, я там був одного разу і інфа з мінфіну та телеграм не відповідала дійсності на 15 коп . Курс був нижче за Академ. Дивна реакція.
Здали/розмiстили у сiчнi...на 3 мiс. Отримали в квiтнi. Тобто 6,8% за 3 мiс.
Розібрався. Перерахував. Все вірно – 6,8% за 3 міс. «Профіт = $ стало в руках - $ было в руках». Гроші зависають на 3 міс., тому таких обертів 4 – 27,2% за рік, це більше за «ну доходность где-то 5-10% годовых». Питання закрито.
Кто имеет на руках дол., евро и давно работает с финансами или хотя бы имеет статус СПД, то 100 пудов знает в городе, где всегда сладкий курс и всегда есть в достатке любая валюта или грн. Даже моб. знает этих обменников.
Игорь Алексеевич написав:Кто имеет на руках дол., евро и давно работает с финансами или хотя бы имеет статус СПД, то 100 пудов знает в городе, где всегда сладкий курс и всегда есть в достатке любая валюта или грн. Даже моб. знает этих обменников.
Та ладно. Тут лидеры меняются каждый час, курсы скачут. Кто-то реагирует быстро, а кто-то не очень. А кто-то дохнет, а кто-то открывается. Всё очень динамично. Первая 20-ка по Киеву сейчас такая. Но завтра днём она будет сильно другой.
Игорь Алексеевич написав:Кто имеет на руках дол., евро и давно работает с финансами или хотя бы имеет статус СПД, то 100 пудов знает в городе, где всегда сладкий курс и всегда есть в достатке любая валюта или грн. Даже моб. знает этих обменников.
Та ладно. Тут лидеры меняются каждый час, курсы скачут. Кто-то реагирует быстро, а кто-то не очень. А кто-то дохнет, а кто-то открывается. Всё очень динамично. Первая 20-ка по Киеву сейчас такая. Но завтра днём она будет сильно другой.
У меня в телеге подписка на обменники, сами курс кидают, звонить не надо. Видишь онланй все изменения, можно курс застолбить в личке. Достаточно один раз на них подписаться, и потом не будешь париться. Мало того, переписка в личк остаётся, и когда пишешь им снова, то они понимают, что ты - постоянный клиент, и могут сделать для тебя индивидуальный курс.
deneg net написав:У меня в телеге подписка на обменники, сами курс кидают, звонить не надо. Видишь онланй все изменения, можно курс застолбить в личке. Достаточно один раз на них подписаться, и потом не будешь париться.
Печаль в том, что телега есть далеко не у всех. Только у 10%. Если такая скудная выборка устраивает - то да, вариант.