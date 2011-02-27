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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 761762763764>
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:05

  mustbe написав:
  Клиент_ написав:де зрада?
Вказана конкретна локація, де зосереджено з десяток обмінок і фактичний курс з "віконця", або методом опитування, бо не всі вивішують курс.

Зрада - в этой фразе: "Київ, Академмістечко. Макс. прийом 38,35".
Академ - это конкретная локация ? м.Житомирская - не Академ ?
Или вы имели в виду некую точку города и окружность радиусом 50 метров вокруг неё ?
Зачем нам нужна эта информация ?

Може комусь і потрібна. Інформації по курсу багато не буває. Це ж не про банани. Хтось може зекономити час. Так, м. Житомирська - це інша локація.
Доречі, я там був одного разу і інфа з мінфіну та телеграм не відповідала дійсності на 15 коп . Курс був нижче за Академ.
Дивна реакція.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:23

  Евгений Н. написав:
  Petro2004 написав:

Здали/розмiстили у сiчнi...на 3 мiс. Отримали в квiтнi. Тобто 6,8% за 3 мiс.

Розібрався. Перерахував.
Все вірно – 6,8% за 3 міс.
«Профіт = $ стало в руках - $ было в руках». Гроші зависають на 3 міс., тому таких обертів 4 – 27,2% за рік, це більше за «ну доходность где-то 5-10% годовых».
Питання закрито.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:41

  Клиент_ написав:. В обмінці Велмарту - 38.

в супермаркетах и ТЦ всегда такой курс на проходящих лохов расчитан, по-любому кто-то сдает, чтоб закрыть обменнику спред в 1грн
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

полно обменников скидывают курс в канал телеги, достаточно иметь несколько штук, чтоб быть в курсе объективного курса, а не бежать в "супермаркеты" или звонить кому попало
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ну то так було. Але зараз по-перше і курс нестабільний, і по-друге разниця вже не така, як була.
Nick_D
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:40

Кто имеет на руках дол., евро и давно работает с финансами или хотя бы имеет статус СПД, то 100 пудов знает в городе, где всегда сладкий курс и всегда есть в достатке любая валюта или грн. :shock:
Даже моб. знает этих обменников.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 19:00

  Игорь Алексеевич написав:Кто имеет на руках дол., евро и давно работает с финансами или хотя бы имеет статус СПД, то 100 пудов знает в городе, где всегда сладкий курс и всегда есть в достатке любая валюта или грн. :shock:
Даже моб. знает этих обменников.

Та ладно.
Тут лидеры меняются каждый час, курсы скачут. Кто-то реагирует быстро, а кто-то не очень. А кто-то дохнет, а кто-то открывается.
Всё очень динамично.
Первая 20-ка по Киеву сейчас такая. Но завтра днём она будет сильно другой.
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mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 20:06

  mustbe написав:
  Игорь Алексеевич написав:Кто имеет на руках дол., евро и давно работает с финансами или хотя бы имеет статус СПД, то 100 пудов знает в городе, где всегда сладкий курс и всегда есть в достатке любая валюта или грн. :shock:
Даже моб. знает этих обменников.

Та ладно.
Тут лидеры меняются каждый час, курсы скачут. Кто-то реагирует быстро, а кто-то не очень. А кто-то дохнет, а кто-то открывается.
Всё очень динамично.
Первая 20-ка по Киеву сейчас такая. Но завтра днём она будет сильно другой.
Зображення

У меня в телеге подписка на обменники, сами курс кидают, звонить не надо. Видишь онланй все изменения, можно курс застолбить в личке. Достаточно один раз на них подписаться, и потом не будешь париться. Мало того, переписка в личк остаётся, и когда пишешь им снова, то они понимают, что ты - постоянный клиент, и могут сделать для тебя индивидуальный курс.
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 20:13

  deneg net написав:У меня в телеге подписка на обменники, сами курс кидают, звонить не надо. Видишь онланй все изменения, можно курс застолбить в личке. Достаточно один раз на них подписаться, и потом не будешь париться.

Печаль в том, что телега есть далеко не у всех. Только у 10%.
Если такая скудная выборка устраивает - то да, вариант.
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 20:43

в Альянсе с 14го и комиссия становится 0,7%
и "премия" за открытие депо тоже будет около 700грн ?
или увеличение премии мне приснилось? :oops:
Востаннє редагувалось flysoulfly в Нед 12 бер, 2023 20:52, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
 
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