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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 бер, 2023 20:46
flysoulfly написав:
в Альянсе с 14го и комиссия становится 0,7%
и "премия" за открытие депо тоже будет около 700грн ?
или увеличение премии мне приснилось?
Премию, вроде, не планируют подымать.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 20:53
а это...
Композитор с альтер.форума угрожает, что Альянс за АйБоксом вдогонку сразу же,
ну или только чуууточку папизже.
У кого-то есть какая-то инфа по нарастанию стрьомности конверта в Альянсе в свете последних карательных событий
?
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flysoulfly
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Додано: Нед 12 бер, 2023 21:35
flysoulfly написав:
а это...
Композитор с альтер.форума угрожает, что Альянс за АйБоксом вдогонку сразу же,
ну или только чуууточку папизже.
У кого-то есть какая-то инфа по нарастанию стрьомности конверта в Альянсе в свете последних карательных событий
?
да всьо, каруселі хана, з 1го апреля всі конвертдепо віддадуть по курсу 36.56, інфа 146%, хто нє успіл, тот апіздав
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flyman
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