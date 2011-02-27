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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 761762763764
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 20:46

  flysoulfly написав:в Альянсе с 14го и комиссия становится 0,7%
и "премия" за открытие депо тоже будет около 700грн ?
или увеличение премии мне приснилось? :oops:

Премию, вроде, не планируют подымать.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 20:53

а это... :( Композитор с альтер.форума угрожает, что Альянс за АйБоксом вдогонку сразу же,
ну или только чуууточку папизже.

У кого-то есть какая-то инфа по нарастанию стрьомности конверта в Альянсе в свете последних карательных событий?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:35

  flysoulfly написав:а это... :( Композитор с альтер.форума угрожает, что Альянс за АйБоксом вдогонку сразу же,
ну или только чуууточку папизже.

У кого-то есть какая-то инфа по нарастанию стрьомности конверта в Альянсе в свете последних карательных событий?

да всьо, каруселі хана, з 1го апреля всі конвертдепо віддадуть по курсу 36.56, інфа 146%, хто нє успіл, тот апіздав
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 22:03

  flyman написав:
  flysoulfly написав:а это... :( Композитор с альтер.форума угрожает, что Альянс за АйБоксом вдогонку сразу же,
ну или только чуууточку папизже.

У кого-то есть какая-то инфа по нарастанию стрьомности конверта в Альянсе в свете последних карательных событий?


да всьо, каруселі хана, з 1го апреля всі конвертдепо віддадуть по курсу 36.56, інфа 146%, хто нє успіл, тот апіздав
не, это понятно , шо все ваши конвертдепо так и отдадут - мне их и отдадут, я давно очередь занял. И докУмент имею.


Так а по каким-то муткам Альянса свежая инфа есть?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 22:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flyman написав:да всьо, каруселі хана, з 1го апреля всі конвертдепо віддадуть по курсу 36.56, інфа 146%, хто нє успіл, тот апіздав

а шо, должни били успеть занести в Айбокс и получити в гривнях назад?
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 23:01

  flyman написав:да всьо, каруселі хана, з 1го апреля всі конвертдепо віддадуть по курсу 36.56, інфа 146%, хто нє успіл, тот апіздав

Подтверждаю, только одно уточнение: не с 1-го апреля, а конкретно 1-го апреля
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 23:12

  mustbe написав:Печаль в том, что телега есть далеко не у всех. Только у 10%.
Если такая скудная выборка устраивает - то да, вариант.

Да ладно. И у кого сейчас нет телеги? Только у каких-то завшивых менял. А по завшивым менялам ходить менять десятку зелени - это надо быть совсем ударенным по голове. Все современные обменники имеют телефон и телегу.
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