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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 762763764765
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 08:39

16 марта заседание НБУ, могут быть какие-то изменения
Иногда перед заседанием НБУ курс немного растет, хз как сейчас будет

Вроде курс стабилизировался на уровне 38,40-38,50 ( как раз разница 1 грн с основными банками )
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:44

mustbe
:( неточно тут получается https://mustbe.ml/tables/club100k/?log= ... B7&cur=eur
- газ курс уже в 9:00 точно поднял
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:55

  mustbe написав:
  deneg net написав:
  mustbe написав:Печаль в том, что телега есть далеко не у всех. Только у 10%.
Если такая скудная выборка устраивает - то да, вариант.

Да ладно. И у кого сейчас нет телеги? Только у каких-то завшивых менял. А по завшивым менялам ходить менять десятку зелени - это надо быть совсем ударенным по голове. Все современные обменники имеют телефон и телегу.

Телефоны - да, конечно. А телега - совсем не обязательно.
Вижу по Киеву 70+ обменок.
С телегами - 10-.
Вы видите больше ? Где ?

На их визитках, которые можно взять в обменниках, или попросить в обменнике лично. Не все выкладывают телегу в нете. Может боятся или ещё чего, не знаю, но телега есть практически у всех. Иногда есть вайбер, но там не всегда идёт расылка по курсам. А если у какого-то обменника и нет телеги или вайбера, то не велика потеря, курсы у всех одинаковые плюс\минус копейки.
deneg net
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