16 марта заседание НБУ, могут быть какие-то изменения
Иногда перед заседанием НБУ курс немного растет, хз как сейчас будет
Вроде курс стабилизировался на уровне 38,40-38,50 ( как раз разница 1 грн с основными банками )
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Додано: Пон 13 бер, 2023 08:39
16 марта заседание НБУ, могут быть какие-то изменения
Иногда перед заседанием НБУ курс немного растет, хз как сейчас будет
Вроде курс стабилизировался на уровне 38,40-38,50 ( как раз разница 1 грн с основными банками )
Додано: Пон 13 бер, 2023 09:44
mustbe
неточно тут получается
- газ курс уже в 9:00 точно поднял
Додано: Пон 13 бер, 2023 09:55
На их визитках, которые можно взять в обменниках, или попросить в обменнике лично. Не все выкладывают телегу в нете. Может боятся или ещё чего, не знаю, но телега есть практически у всех. Иногда есть вайбер, но там не всегда идёт расылка по курсам. А если у какого-то обменника и нет телеги или вайбера, то не велика потеря, курсы у всех одинаковые плюс\минус копейки.
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