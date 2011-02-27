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mustbe написав:Печаль в том, что телега есть далеко не у всех. Только у 10%. Если такая скудная выборка устраивает - то да, вариант.
Да ладно. И у кого сейчас нет телеги? Только у каких-то завшивых менял. А по завшивым менялам ходить менять десятку зелени - это надо быть совсем ударенным по голове. Все современные обменники имеют телефон и телегу.
Телефоны - да, конечно. А телега - совсем не обязательно. Вижу по Киеву 70+ обменок. С телегами - 10-. Вы видите больше ? Где ?
На их визитках, которые можно взять в обменниках, или попросить в обменнике лично. Не все выкладывают телегу в нете. Может боятся или ещё чего, не знаю, но телега есть практически у всех. Иногда есть вайбер, но там не всегда идёт расылка по курсам. А если у какого-то обменника и нет телеги или вайбера, то не велика потеря, курсы у всех одинаковые плюс\минус копейки.
striped написав:Хороший вопрос пропустили - сколько стоит банкам физическая валюта? Если ПУМБ сейчас физически только завозит (?), то он может и не 0,5% просить. А если НБУ тоже физический доллар из запасов продает, то верно ли что у Привата могут быть индивидуальные (не рыночные) ставки на такую операцию?
Вы, вроде , уже не первый раз пишите , что пумб что-то завозит куда-то. Откуда у вас такая информация и чем она подтверждена ? Единственное , что из этого может быть верно - то, что пумб проводит инкассацию якоробочных терминалов , банкоматов некоторых третьих банков и т.д. Если б он реально что-то завозил , у него в валюты было б тонны , как у привата новыми , нетронутыми пачками (А так купюры иногда новые , иногда совсем неч) и курс бы был 37 -37,2 .
Три месяца подряд получал в пумбе вестерн юнион , всё время давали синие нульцевые по-парядку, пару раз видел перед мной покупали бакс , такие же давали - курс продажи у них нехилый