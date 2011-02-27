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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 763764765766>
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 08:39

16 марта заседание НБУ, могут быть какие-то изменения
Иногда перед заседанием НБУ курс немного растет, хз как сейчас будет

Вроде курс стабилизировался на уровне 38,40-38,50 ( как раз разница 1 грн с основными банками )
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:44

mustbe
:( неточно тут получается https://mustbe.ml/tables/club100k/?log= ... B7&cur=eur
- газ курс уже в 9:00 точно поднял
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:55

  mustbe написав:
  deneg net написав:
  mustbe написав:Печаль в том, что телега есть далеко не у всех. Только у 10%.
Если такая скудная выборка устраивает - то да, вариант.

Да ладно. И у кого сейчас нет телеги? Только у каких-то завшивых менял. А по завшивым менялам ходить менять десятку зелени - это надо быть совсем ударенным по голове. Все современные обменники имеют телефон и телегу.

Телефоны - да, конечно. А телега - совсем не обязательно.
Вижу по Киеву 70+ обменок.
С телегами - 10-.
Вы видите больше ? Где ?

На их визитках, которые можно взять в обменниках, или попросить в обменнике лично. Не все выкладывают телегу в нете. Может боятся или ещё чего, не знаю, но телега есть практически у всех. Иногда есть вайбер, но там не всегда идёт расылка по курсам. А если у какого-то обменника и нет телеги или вайбера, то не велика потеря, курсы у всех одинаковые плюс\минус копейки.
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 10:37

  flysoulfly написав:mustbe
:( неточно тут получается https://mustbe.ml/tables/club100k/?log= ... B7&cur=eur
- газ курс уже в 9:00 точно поднял

Ну, это же не real-time.
При обновлении курсов неизбежны некоторые задержки, запаздывания.
Обычно - не более получаса
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 10:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Evgeny написав:16 марта заседание НБУ, могут быть какие-то изменения

НБУ анонсував раніше що зміни обліковки (25%) не буде мінімум доо 24го року
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 10:57

Ай Херб

YuriiKharkiv Плачу с гривневой карты Моно. Моно списывает примерно 37,5 гривны и перечисляет АйХербу 1$.
odeshm6
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 11:06

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:mustbe
:( неточно тут получается https://mustbe.ml/tables/club100k/?log= ... B7&cur=eur
- газ курс уже в 9:00 точно поднял
Ну, это же не real-time.
При обновлении курсов неизбежны некоторые задержки, запаздывания
- и "обманутые ожидания" :cry:

я не знал, что не real-time
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 11:11

  greenozon написав:
  Evgeny написав:16 марта заседание НБУ, могут быть какие-то изменения

НБУ анонсував раніше що зміни обліковки (25%) не буде мінімум доо 24го року
но в этой ветке важнее другие результаты 16го :
1) офкурс куда?
2) глобально условия разрешения НБУ на конверты не изменит?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 11:38

  bems654556 написав:
  striped написав:Хороший вопрос пропустили - сколько стоит банкам физическая валюта? Если ПУМБ сейчас физически только завозит (?), то он может и не 0,5% просить. А если НБУ тоже физический доллар из запасов продает, то верно ли что у Привата могут быть индивидуальные (не рыночные) ставки на такую операцию?


Вы, вроде , уже не первый раз пишите , что пумб что-то завозит куда-то. Откуда у вас такая информация и чем она подтверждена ?
Единственное , что из этого может быть верно - то, что пумб проводит инкассацию якоробочных терминалов , банкоматов некоторых третьих банков и т.д.
Если б он реально что-то завозил , у него в валюты было б тонны , как у привата новыми , нетронутыми пачками (А так купюры иногда новые , иногда совсем неч) и курс бы был 37 -37,2 .

Три месяца подряд получал в пумбе вестерн юнион , всё время давали синие нульцевые по-парядку, пару раз видел перед мной покупали бакс , такие же давали - курс продажи у них нехилый :)
Frez
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:15

Frez, это ни о чем не говорит... 90% возврата долларов с конвертов был новыми купюрами... 11 банков (всякие кэптивы в том числе)...
Vivat
 
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