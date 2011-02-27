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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 бер, 2023 12:23
flysoulfly написав:
1) офкурс куда?
2) глобально условия разрешения НБУ на конверты не изменит?
Навряд чи хтось знає точні інсайди.
Теоретично мали б офф. курс в травні-червні піднімати, але спочатку почекаємо на зміни до бюджету.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 12:24
і за яким курсом зараз приймають долари в Києві?
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Додано: Пон 13 бер, 2023 12:24
vkladchiik написав:
і за яким курсом зараз приймають долари в Києві?
🇺🇸: 38.43–38.52
🇪🇺: 40.70–40.90
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Додано: Пон 13 бер, 2023 12:40
А які зараз банки найбільш стрьомні для продовження каруселі в першу чергу із першої 10-ки таблиці за дохідністю , хто з чим стикався ?))
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Додано: Пон 13 бер, 2023 13:02
bems654556 написав: striped написав:
Хороший вопрос пропустили - сколько стоит банкам физическая валюта? Если ПУМБ сейчас физически только завозит (?), то он может и не 0,5% просить. А если НБУ тоже физический доллар из запасов продает, то верно ли что у Привата могут быть индивидуальные (не рыночные) ставки на такую операцию?
Вы, вроде , уже не первый раз пишите , что пумб что-то завозит куда-то. Откуда у вас такая информация и чем она подтверждена ?
Единственное , что из этого может быть верно - то, что пумб проводит инкассацию якоробочных терминалов , банкоматов некоторых третьих банков и т.д.
Если б он реально что-то завозил , у него в валюты было б тонны , как у привата новыми , нетронутыми пачками (А так купюры иногда новые , иногда совсем неч) и курс бы был 37 -37,2 .
ээээ... я не первый раз читал, что пумб остался единственным коммерческим оператором ввоза физических долларов, но это лишь потому, что не единожды прочел об этом на форуме - инсайдов у меня нет. Потому и спрашивал тех, кто держит руку на пульсе.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 13:31
vkladchiik написав:
і за яким курсом зараз приймають долари в Києві?
таким что лучше не сдавать
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cohan
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:06
Повільно в гору
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:12
по євро, в альянсі здається сьогодні немає такого курсу 39.15, є 39.6
це я про таблицю)
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:16
Raymond написав:
по євро, в альянсі здається сьогодні немає такого курсу 39.15, є 39.6
це я про таблицю)
блин...
он был утром.
но они шустрее чем казались
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flysoulfly
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:19
flysoulfly написав: Raymond написав:
по євро, в альянсі здається сьогодні немає такого курсу 39.15, є 39.6
це я про таблицю)
блин...
он был утром.
но они шустрее чем казались
а где Вы узнали утром , что он был именно 39.15?
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Raymond
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