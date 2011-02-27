RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 764765766767
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:39

Юнекс
и Рада
до скольки часов
открывают конверты?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 13.01.09
Подякував: 690 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:47

  flysoulfly написав:Юнекс
и Рада
до скольки часов
открывают конверты?

Вам треба точний час? У юнексі відкривав десь біля 17. У Раді там взагалі ви відкриваєте самі у додатку. Відкривав успішно у другій половині дня. Думаю до закінчення робочого дня точно можливо.
Alien
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 12.01.20
Подякував: 49 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:54

  Raymond написав:по євро, в альянсі здається сьогодні немає такого курсу 39.15, є 39.6
це я про таблицю)

Да, был в альянсе, евро 39,6, доллар 36,91. +0,3% сегодня ещё...
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1282
З нами з: 26.10.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 764765766767
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55791
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26047
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6823
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (849)
13.03.2023 16:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.