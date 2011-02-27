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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 бер, 2023 14:39
Юнекс
и Рада
до скольки часов
открывают конверты?
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flysoulfly
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:47
flysoulfly написав:
Юнекс
и Рада
до скольки часов
открывают конверты?
Вам треба точний час? У юнексі відкривав десь біля 17. У Раді там взагалі ви відкриваєте самі у додатку. Відкривав успішно у другій половині дня. Думаю до закінчення робочого дня точно можливо.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:54
Raymond написав:
по євро, в альянсі здається сьогодні немає такого курсу 39.15, є 39.6
це я про таблицю)
Да, был в альянсе, евро 39,6, доллар 36,91. +0,3% сегодня ещё...
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