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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 764765766767
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:39

Юнекс
и Рада
до скольки часов
открывают конверты?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:47

  flysoulfly написав:Юнекс
и Рада
до скольки часов
открывают конверты?

Вам треба точний час? У юнексі відкривав десь біля 17. У Раді там взагалі ви відкриваєте самі у додатку. Відкривав успішно у другій половині дня. Думаю до закінчення робочого дня точно можливо.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:54

  Raymond написав:по євро, в альянсі здається сьогодні немає такого курсу 39.15, є 39.6
це я про таблицю)

Да, был в альянсе, евро 39,6, доллар 36,91. +0,3% сегодня ещё...
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:22

  flyman написав:
З понеділка виплати погорілцям Форварда

Дивно - Форвард вде відомо коди виплати, Айбоксу ні. При тому, що їх прикрили в один день - 7 березня.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:32

  Snower написав:
  flyman написав:
З понеділка виплати погорілцям Форварда

Дивно - Форвард вде відомо коди виплати, Айбоксу ні. При тому, що їх прикрили в один день - 7 березня.


ні, Форвард хлопнули ще 7 лютого
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:34

райф.
всё чётко отдал - синими.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Snower написав:Дивно - Форвард вде відомо коди виплати, Айбоксу ні. При тому, що їх прикрили в один день - 7 березня.
Нічого дивного. Для виплат ФГВФО має достеменно визначитись зі списками осіб які мають право на виплату. Для цього потрібен час. Чим більший банк тим більше треба часу. По Форварду така робота проводилась починаючи з 8 лютого. І перші виплати по Форварду відбулись лише 1 березня - тобто через 3 тижні після початку введення ТА. І це були лише виплати по поточним та картковим рахункам а також по депозитам термін дії яких закінчився станом на 8 лютого 2023. По решті вкладів - виплати почались лише сьогодні тобто через 4 тижні та 5 днів з моменту входу в банк Фонду. Наївно було б очікувати що менше ніж за тиждень після того як Фонд увійшов в Ай-бокс по ньому могли початись виплати. Фонду потрібен час для формування списків, перевірки вкладників на причетність або спорідненість до керівників або контролерів банку - це тривала та кропітка робота. Тому почекайте трохи - в кінці березня - початку квітня - все буде - дайте лише фонду трохи часу
Alien
 
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