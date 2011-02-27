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Snower написав:Дивно - Форвард вде відомо коди виплати, Айбоксу ні. При тому, що їх прикрили в один день - 7 березня.
Нічого дивного. Для виплат ФГВФО має достеменно визначитись зі списками осіб які мають право на виплату. Для цього потрібен час. Чим більший банк тим більше треба часу. По Форварду така робота проводилась починаючи з 8 лютого. І перші виплати по Форварду відбулись лише 1 березня - тобто через 3 тижні після початку введення ТА. І це були лише виплати по поточним та картковим рахункам а також по депозитам термін дії яких закінчився станом на 8 лютого 2023. По решті вкладів - виплати почались лише сьогодні тобто через 4 тижні та 5 днів з моменту входу в банк Фонду. Наївно було б очікувати що менше ніж за тиждень після того як Фонд увійшов в Ай-бокс по ньому могли початись виплати. Фонду потрібен час для формування списків, перевірки вкладників на причетність або спорідненість до керівників або контролерів банку - це тривала та кропітка робота. Тому почекайте трохи - в кінці березня - початку квітня - все буде - дайте лише фонду трохи часу
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