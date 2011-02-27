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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 бер, 2023 20:59
odeshm6 написав:flysoulfly
А я бы послушал специалиста по Аргентине/Латинской Америке.
Именно сейчас.
Був в Аргентині майже всюди, Бразилії, Чілі, Перу, Болівії, Еквадорі, Мексиці, Панамі, Коста-Ріці, Белізі, Гондурасі, Сальвадорі, Гватемалі. Що цікавить? Можете написати у приватному повідомленні щоб не розводити флуд.
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Snower
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:51
Snower написав:
Що цікавить?
У нас при смене валютного курса на север или на юг всем понятно, куда . В экваториальной стране что про курс говорят в таких случаях?
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Додано: Пон 13 бер, 2023 23:47
ТАС (офлайн) открытый сегодня, ставка 0,7% на 3 месяца. В таблице 0,1%
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