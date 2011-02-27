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odeshm6 написав:flysoulfly А я бы послушал специалиста по Аргентине/Латинской Америке. Именно сейчас.
Був в Аргентині майже всюди, Бразилії, Чілі, Перу, Болівії, Еквадорі, Мексиці, Панамі, Коста-Ріці, Белізі, Гондурасі, Сальвадорі, Гватемалі. Що цікавить? Можете написати у приватному повідомленні щоб не розводити флуд.
vcy написав:ТАС (офлайн) открытый сегодня, ставка 0,7% на 3 месяца. В таблице 0,1%
Подозреваю, что куры в отделении перепутали процент для одного и трёхмесячного депо. Интересно по какой ставке на самом деле начислят. Если программа сама по типу депозита определит, то может оказаться 0.1%. Тогда будет повод подать в суд за недоначисленный доллар
Кстати, у ТАСи есть и депозит "Конвертационный". Видимо, для тех, кто наслышан, что конвертационный депозит - это покупка долларов по курсу НБУ, но далее в тему не вникали.