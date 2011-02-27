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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 бер, 2023 08:53
emeta написав: vcy написав:
ТАС (офлайн) открытый сегодня, ставка 0,7% на 3 месяца. В таблице 0,1%
а 600 грн (3 мес) это открытие счетов или обслуживание?
Ні те ні інше просто разовий коміс за оформлення кожного депо терміном на 3 місяці. Якщо депо буде на довший термін то і коміс буде менше - здається 300 за піврічний та 150 за річний
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Додано: Вів 14 бер, 2023 09:33
Альянс поднял комис с 0.3% до 0.7%. Опустился со 2-го на 5-е место.
Газик поднял курс с 37.50 до 37.6657. Опустился с 40-го на 45-е место
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