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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 бер, 2023 08:53
emeta написав: vcy написав:
ТАС (офлайн) открытый сегодня, ставка 0,7% на 3 месяца. В таблице 0,1%
а 600 грн (3 мес) это открытие счетов или обслуживание?
Ні те ні інше просто разовий коміс за оформлення кожного депо терміном на 3 місяці. Якщо депо буде на довший термін то і коміс буде менше - здається 300 за піврічний та 150 за річний
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Додано: Вів 14 бер, 2023 09:33
Альянс поднял комис с 0.3% до 0.7%. Опустился со 2-го на 5-е место.
Газик поднял курс с 37.50 до 37.6657. Опустился с 40-го на 45-е место
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mustbe
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Додано: Вів 14 бер, 2023 10:50
mustbe написав:
Газик поднял курс с 37.50 до 37.6657. Опустился с 40-го на 45-е место
пускай газует из карусели с таким курсом
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deneg net
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Додано: Вів 14 бер, 2023 10:54
deneg net написав: mustbe написав:
Газик поднял курс с 37.50 до 37.6657. Опустился с 40-го на 45-е место
пускай газует из карусели с таким курсом
40 і 45 це приниципова різниця?
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Ромасик
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Додано: Вів 14 бер, 2023 11:21
Ромасик написав: deneg net написав: mustbe написав:
Газик поднял курс с 37.50 до 37.6657. Опустился с 40-го на 45-е место
пускай газует из карусели с таким курсом
40 і 45 це приниципова різниця?
Все що після Привата не представляє інтереса
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flyman
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:04
Ромасик написав: mustbe написав:
Газик поднял курс с 37.50 до 37.6657. Опустился с 40-го на 45-е место
40 і 45 це приниципова різниця?
у газа іноді бували цікаві курси по € : "спіймав" банк , швиденько закинув в онлайні, и швиденько відкрив конверт.
А тепер - тут курс € шокапец
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flysoulfly
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:08
flyman написав:
Все що після Привата не представляє інтереса
та и Приват не представляет.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:17
flysoulfly написав:
у газа іноді бували цікаві курси по € : "спіймав" банк , швиденько закинув в онлайні, и швиденько відкрив конверт.
А тепер - тут курс € шокапец
В Укргазбанку осінню євро було певний час по 35,4. Дуже смачно було його скидувати по 43+, з +22% за 3-4 місяці.
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Economist
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:22
Economist написав: flysoulfly написав:
у газа іноді бували цікаві курси по € : "спіймав" банк , швиденько закинув в онлайні, и швиденько відкрив конверт.
А тепер - тут курс € шокапец
В Укргазбанку осінню євро було певний час по 35,4. Дуже смачно було його скидувати по 43+.
отож!
но мне тут в клубе отвечали тогда про разные евроконвертоподробности, шо "евро никому нэ интересно"
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flysoulfly
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