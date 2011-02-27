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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 бер, 2023 12:08
flyman написав:
Все що після Привата не представляє інтереса
та и Приват не представляет.
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flysoulfly
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:17
flysoulfly написав:
у газа іноді бували цікаві курси по € : "спіймав" банк , швиденько закинув в онлайні, и швиденько відкрив конверт.
А тепер - тут курс € шокапец
В Укргазбанку осінню євро було певний час по 35,4. Дуже смачно було його скидувати по 43+, з +22% за 3-4 місяці.
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Economist
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:22
Economist написав: flysoulfly написав:
у газа іноді бували цікаві курси по € : "спіймав" банк , швиденько закинув в онлайні, и швиденько відкрив конверт.
А тепер - тут курс € шокапец
В Укргазбанку осінню євро було певний час по 35,4. Дуже смачно було його скидувати по 43+.
отож!
но мне тут в клубе отвечали тогда про разные евроконвертоподробности, шо "евро никому нэ интересно"
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flysoulfly
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:45
Economist написав:
В Укргазбанку осінню євро було певний час по 35,4. Дуже смачно було його скидувати по 43+, з +22% за 3-4 місяці.
В то время баксовые конверты давали в районе 30%. Не в газике, конечно.
Так что 22% - это совсем не вкусно было
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mustbe
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:52
mustbe написав:
Так что 22% - это совсем не вкусно было
"Банки-помойки" с самым выгодным курсом не рассматиривал в принцыпе. А 22% в госбанке было вкусно.
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Economist
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:56
mustbe написав:
В то время баксовые конверты давали в районе 30%. Не в газике, конечно.
Так что 22% - это совсем не вкусно было
30% за 3 мес?
Разве были такие варианты?)
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flex123
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:56
mustbe написав: Economist написав:
В Укргазбанку осінню євро було певний час по 35,4. Дуже смачно було його скидувати по 43+, з +22% за 3-4 місяці.
В то время баксовые конверты давали в районе 30%. Не в газике, конечно.
Так что 22% - это совсем не вкусно было
одно другому тогда не мешало!
Т.к. есть важный нюанс для многих карусельщиков:из "района 30+% " - овердофига банок, отделений которых для получения валюты в большинстве городов нет.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 14 бер, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:58
flysoulfly написав: Ромасик написав: mustbe написав:
Газик поднял курс с 37.50 до 37.6657. Опустился с 40-го на 45-е место
40 і 45 це приниципова різниця?
у газа іноді бували цікаві курси по € : ":
Євро сам по собі нецікавий
Востаннє редагувалось Ромасик
в Вів 14 бер, 2023 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:59
flex123 написав: mustbe написав:
В то время баксовые конверты давали в районе 30%. Не в газике, конечно.
Так что 22% - это совсем не вкусно было
30% за 3 мес?
Разве были такие варианты?)
Ещё как были. Были и 35 и под 40
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Додано: Вів 14 бер, 2023 13:01
flex123 написав: mustbe написав:
В то время баксовые конверты давали в районе 30%. Не в газике, конечно.Так что 22% - это совсем не вкусно было
30% за 3 мес?Разве были такие варианты?)
да,
в основном, несколько теперь уже мифологизированных
"выиграшей у Казино" фактически
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