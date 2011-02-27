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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:08

  flyman написав:Все що після Привата не представляє інтереса
та и Приват не представляет.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:у газа іноді бували цікаві курси по € : "спіймав" банк , швиденько закинув в онлайні, и швиденько відкрив конверт.
А тепер - тут курс € шокапец


В Укргазбанку осінню євро було певний час по 35,4. Дуже смачно було його скидувати по 43+, з +22% за 3-4 місяці.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:22

  Economist написав:
  flysoulfly написав:у газа іноді бували цікаві курси по € : "спіймав" банк , швиденько закинув в онлайні, и швиденько відкрив конверт.
А тепер - тут курс € шокапец
В Укргазбанку осінню євро було певний час по 35,4. Дуже смачно було його скидувати по 43+.
отож!
но мне тут в клубе отвечали тогда про разные евроконвертоподробности, шо "евро никому нэ интересно" :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:45

  Economist написав:В Укргазбанку осінню євро було певний час по 35,4. Дуже смачно було його скидувати по 43+, з +22% за 3-4 місяці.

В то время баксовые конверты давали в районе 30%. Не в газике, конечно.
Так что 22% - это совсем не вкусно было
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Так что 22% - это совсем не вкусно было


"Банки-помойки" с самым выгодным курсом не рассматиривал в принцыпе. А 22% в госбанке было вкусно.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:56

  mustbe написав:В то время баксовые конверты давали в районе 30%. Не в газике, конечно.
Так что 22% - это совсем не вкусно было

30% за 3 мес?
Разве были такие варианты?)
flex123
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:56

  mustbe написав:
  Economist написав:В Укргазбанку осінню євро було певний час по 35,4. Дуже смачно було його скидувати по 43+, з +22% за 3-4 місяці.

В то время баксовые конверты давали в районе 30%. Не в газике, конечно.
Так что 22% - это совсем не вкусно было
одно другому тогда не мешало!
Т.к. есть важный нюанс для многих карусельщиков:
из "района 30+% " - овердофига банок, отделений которых для получения валюты в большинстве городов нет.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 14 бер, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flysoulfly написав:
  Ромасик написав:
  mustbe написав:Газик поднял курс с 37.50 до 37.6657. Опустился с 40-го на 45-е место
40 і 45 це приниципова різниця?
у газа іноді бували цікаві курси по € : ":
Євро сам по собі нецікавий
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 14 бер, 2023 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:59

  flex123 написав:
  mustbe написав:В то время баксовые конверты давали в районе 30%. Не в газике, конечно.
Так что 22% - это совсем не вкусно было

30% за 3 мес?
Разве были такие варианты?)

Ещё как были. Были и 35 и под 40
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 13:01

  flex123 написав:
  mustbe написав:В то время баксовые конверты давали в районе 30%. Не в газике, конечно.Так что 22% - это совсем не вкусно было

30% за 3 мес?Разве были такие варианты?)
да,
в основном, несколько теперь уже мифологизированных :D "выиграшей у Казино" фактически :D
flysoulfly
 
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