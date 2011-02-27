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Ромасик написав:у газа іноді бували цікаві курси по € : ":
Євро сам по собі нецікавий
То ви його готувати не вмієте:). Якщо людина собі визначила яку частку власних коштів вона тримає у кожній з валют - і частина коштів є у ойро то чому б було не заробляти на ці кошти чисто на ойрових каруселях? Так менше ніж на доляревих. Але ті ж 22% річних за таких умов дуже прийстойний результат
Alien написав:A EUR - виключно у додатку. До речі у цьому не складно впевнитись і особисто. Причому дистанційно: на сайті Тасі у відповідному розділі описують різні терміни цього депо лише у баксах. Жодної згадки про ойро нема в принципі.
Это о каком разделе речь? Депозит "Строковий" нарисован и в долларах и в евро. Он, правда, чисто валютный, но я не нашёл спецраздела про валютный, который открывается за гривну. В приложении открывается обычный валютный "Стабільний", который там же перечислен.
flysoulfly написав:а чтоб на такой уровень поддержки попасть, надо сразу с комсомольского финномера звонить? или просто типа арахамиевского?
С обычного. И сказать, что в отделении тебе сказали дичь. Если они согласятся с этим, то начнут футболить. Особенно, если первый звонок делать ночью, когда там отвечают такие люди, что можно смело на роботов заменять.
flysoulfly написав:moveton мне в опервремя горячка сказала ту же "дичь" про невозможность открыть евроконверт в отделении, сказала, не зная от меня про "дичь" отделения. what's next?
Да ничего. Нельзя, так нельзя. Когда мне в отделении сказали, что и долларовый конверт они открывают исключительно по курсу 37.4, тогда поддержка не согласилась (но попыталась меня убедить, что это я всё не так понял). А если по евро подтвердили, значит в этот раз в отделении угадали
Alien написав:A EUR - виключно у додатку. До речі у цьому не складно впевнитись і особисто. Причому дистанційно: на сайті Тасі у відповідному розділі описують різні терміни цього депо лише у баксах. Жодної згадки про ойро нема в принципі.
Это о каком разделе речь? Депозит "Строковий" нарисован и в долларах и в евро. Он, правда, чисто валютный, но я не нашёл спецраздела про валютный, который открывается за гривну. В приложении открывается обычный валютный "Стабільний", который там же перечислен.
В розділі "Новини". Я спеціально перечитав усі новини банку з липня минулого року і не знайшов жодної згадки про приймання Тасом конвертів у ойро через відділення. А у баксах якраз були. Причому двічі - 27 липня коли депо лише запроваджувались https://tascombank.ua/news/kupuite-bezg ... 0012df3846 і 3 жовтня коли НБУ підвищив по таким вкладам ліміти з 50 до 100 тис. грн. - https://tascombank.ua/news/limit-kupivl ... 0012d0761f В обох випадках мова йшла виключно про "купівлю безготівкового долара США у межах щомісячного ліміту 50 (пізніше 100) тис. грн (в еквіваленті) із подальшим розміщенням на депозит «Строковий» в доларах США на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання". Жодної згадки про аналогічні вклади в ойро з оформленням через відділення я не знайшов. Власне кажучи те саме мені на минулому тижні телефоном підтвердила підтримка Таса - у відділенні офрмлюються виключно заявки на покупку долара під вклад - заявки на купівлю ойро відділення не приймають - вклад в ойро можливо відкрити виключно через додаток тас2ю.
Цікаво як ... погорільці ,,Тивящику,, порахують свої втрати ... І 1000 гривнів приблизно.
Примерно так: Середина января, вложение: доллар по 40,50 = 100000/40,50 = 2469 $. Начало апреля, выплата: 99000/38,50 = 2571 $. Прибыль: 2571 - 2469 = 102 $. То-есть речь идет не о потерях. А максимум об упущенной выгоде, если бы правильно угадал с банком в январе... Которая, к тому же, нивелируется по всей истории сотрудничества с айбоксом, учитывая что в других (безрисковых) банках, за счет их высоких комиссий, - прибыль на 20-30 процентов была ниже.
Отличная успокоительная мантра. Хоть и не работал с "Айбоксом", но возьму на вооружение.