|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 бер, 2023 14:48
THB написав:
Шановний mustbe,где то в 12 дня смотрел таблицу,тас онлайн улетел на последнее место с курсом за 39,сейчас глянул,все норм.
Это типа технический сбой？
Да, сбойнуло, поправил.
Надо понимать, что это живая система, идёт опрос десятков банков.
Все они постоянно что-то пилят и меняют на своих сайтах и в приложухах.
Так что сбои и глюки в таблице неизбежны. Стараюсь всю эту конструкцию держать на плаву.
Таблице нельзя верить безоговорочно, перед принятием решения надо уточнять актуальную инфу в самом банке.
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6873
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 1124 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3794
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Вів 14 бер, 2023 16:07
Внизу страницы - кнопка для вызова мобильного банкира по имени Донат )
Этот Донат - паренёк шустрый, исполнит любой каприз за ваши деньги )))
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6873
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 1124 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Вів 14 бер, 2023 16:10
mustbe
, хм, антирестный вар-т, аднака
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3794
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Вів 14 бер, 2023 16:12
mustbe написав:
Внизу страницы - кнопка для вызова мобильного банкира по имени Донат )
Этот Донат - паренёк шустрый, исполнит любой каприз за ваши деньги )))
Кнопку такого банкира, который (и есть за посетителя будет
) заберёт себе и тугрики и доллары потом можно было бы и бесплатно
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3021
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 бер, 2023 17:01
bems654556 написав:
Вы, вроде , уже не первый раз пишите , что пумб что-то завозит куда-то. Откуда у вас такая информация и чем она подтверждена ?
Завозят в Украину два банка: ПУМБ и Аваль. Приват у них покупает. Завозят исключительно эмиссию, поэтому у Привата в основном все "номера подряд".
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5818
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 919 раз.
- Подякували: 4703 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|55845
|
|
|5
|26062
|
|
|3
|6832
|
|