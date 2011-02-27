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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 766767768769
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:48

  THB написав:Шановний mustbe,где то в 12 дня смотрел таблицу,тас онлайн улетел на последнее место с курсом за 39,сейчас глянул,все норм.
Это типа технический сбой？

Да, сбойнуло, поправил.
Надо понимать, что это живая система, идёт опрос десятков банков.
Все они постоянно что-то пилят и меняют на своих сайтах и в приложухах.
Так что сбои и глюки в таблице неизбежны. Стараюсь всю эту конструкцию держать на плаву.
Таблице нельзя верить безоговорочно, перед принятием решения надо уточнять актуальную инфу в самом банке.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Надо понимать, что это живая система

Дааа? :roll:
А де в талбице кнопа для вызова мобильного банкира, который заберет мои тугрики и оформит карусель-договор :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:07

  Amethyst написав:
  mustbe написав:Надо понимать, что это живая система

Дааа? :roll:
А де в талбице кнопа для вызова мобильного банкира, который заберет мои тугрики и оформит карусель-договор :P :P

Внизу страницы - кнопка для вызова мобильного банкира по имени Донат )
Этот Донат - паренёк шустрый, исполнит любой каприз за ваши деньги )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:10

mustbe, хм, антирестный вар-т, аднака :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:12

  mustbe написав:
  Amethyst написав:А де в талбице кнопа для вызова мобильного банкира, который заберет мои тугрики и оформит карусель-договор :P :P

Внизу страницы - кнопка для вызова мобильного банкира по имени Донат )
Этот Донат - паренёк шустрый, исполнит любой каприз за ваши деньги )))

Кнопку такого банкира, который (и есть за посетителя будет) заберёт себе и тугрики и доллары потом можно было бы и бесплатно :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:01

  bems654556 написав:
Вы, вроде , уже не первый раз пишите , что пумб что-то завозит куда-то. Откуда у вас такая информация и чем она подтверждена ?

Завозят в Украину два банка: ПУМБ и Аваль. Приват у них покупает. Завозят исключительно эмиссию, поэтому у Привата в основном все "номера подряд".
Искатель
 
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  #<1 ... 766767768769
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