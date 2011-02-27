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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 бер, 2023 14:48
THB написав:
Шановний mustbe,где то в 12 дня смотрел таблицу,тас онлайн улетел на последнее место с курсом за 39,сейчас глянул,все норм.
Это типа технический сбой？
Да, сбойнуло, поправил.
Надо понимать, что это живая система, идёт опрос десятков банков.
Все они постоянно что-то пилят и меняют на своих сайтах и в приложухах.
Так что сбои и глюки в таблице неизбежны. Стараюсь всю эту конструкцию держать на плаву.
Таблице нельзя верить безоговорочно, перед принятием решения надо уточнять актуальную инфу в самом банке.
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mustbe
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Додано: Вів 14 бер, 2023 16:07
Внизу страницы - кнопка для вызова мобильного банкира по имени Донат )
Этот Донат - паренёк шустрый, исполнит любой каприз за ваши деньги )))
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mustbe
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Додано: Вів 14 бер, 2023 16:10
mustbe
, хм, антирестный вар-т, аднака
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Додано: Вів 14 бер, 2023 16:12
mustbe написав:
Внизу страницы - кнопка для вызова мобильного банкира по имени Донат )
Этот Донат - паренёк шустрый, исполнит любой каприз за ваши деньги )))
Кнопку такого банкира, который (и есть за посетителя будет
) заберёт себе и тугрики и доллары потом можно было бы и бесплатно
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Додано: Вів 14 бер, 2023 17:01
bems654556 написав:
Вы, вроде , уже не первый раз пишите , что пумб что-то завозит куда-то. Откуда у вас такая информация и чем она подтверждена ?
Завозят в Украину два банка: ПУМБ и Аваль. Приват у них покупает. Завозят исключительно эмиссию, поэтому у Привата в основном все "номера подряд".
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Додано: Вів 14 бер, 2023 18:46
Искатель написав: bems654556 написав:
Вы, вроде , уже не первый раз пишите , что пумб что-то завозит куда-то. Откуда у вас такая информация и чем она подтверждена ?
Завозят в Украину два банка: ПУМБ и Аваль. Приват у них покупает. Завозят исключительно эмиссию, поэтому у Привата в основном все "номера подряд".
Инфа верная. Только одно уточнение: львинную долю завозит тумба. Все остальные банки у них покупают нал.
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deneg net
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Додано: Вів 14 бер, 2023 19:06
deneg net написав: Искатель написав: bems654556 написав:
Вы, вроде , уже не первый раз пишите , что пумб что-то завозит куда-то. Откуда у вас такая информация и чем она подтверждена ?
Завозят в Украину два банка: ПУМБ и Аваль. Приват у них покупает. Завозят исключительно эмиссию, поэтому у Привата в основном все "номера подряд".
Инфа верная. Только одно уточнение: львинную долю завозит тумба. Все остальные банки у них покупают нал.
Не намагаючись втрутитись у обговорення знавців звідки та хто валюту завозить в Україну - просто хочу нагадати що крім Райфу та Пумбу на ринку підкріплення банків валютною готівкою періодично минулого року з'являвся ще й НБУ. Не думаю що він щось міг відкуповувати із завезеного у Пумба (або Райфу). І наскільки я знаю готівкова валюта в "закромах" НБУ була наявна і у буремному 2004, і кризовому 2008 та інших складних роках для неньки. Можу звичайно помилятись але наскільки я пам'ятаю досвід ввезення готівки за кордону за НБУ тягнеться ще з 90-х. Звичайно це не робиться так часто і в таких обсягах як ПУМБ але думаю НБУ має певні підстави вважатись третім гравцем.
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Alien
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Додано: Вів 14 бер, 2023 19:14
Alien
Можливо, але в мене є певні сумніви. То що в сховищах лежить валюта, то сумнівів немає, а ось що він її завозить - не вірю. Раніше валюту завозили літаками, і НБУ не виключення. Але с початком війни літаки не літають, тому валюту завозять автомобілями інкасації. Саме у тумби та аваля дуже сильна служба інкасації, тому вони і ризикують возити валюту. Я не чув щоб у НБУ була власна сильна служба інкасації, тому є певні сумніви, що він сам завозить валюту, а не користується тумбою чи кимось ще
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deneg net
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