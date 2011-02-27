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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 бер, 2023 14:48
THB написав:
Шановний mustbe,где то в 12 дня смотрел таблицу,тас онлайн улетел на последнее место с курсом за 39,сейчас глянул,все норм.
Это типа технический сбой？
Да, сбойнуло, поправил.
Надо понимать, что это живая система, идёт опрос десятков банков.
Все они постоянно что-то пилят и меняют на своих сайтах и в приложухах.
Так что сбои и глюки в таблице неизбежны. Стараюсь всю эту конструкцию держать на плаву.
Таблице нельзя верить безоговорочно, перед принятием решения надо уточнять актуальную инфу в самом банке.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 16:07
Внизу страницы - кнопка для вызова мобильного банкира по имени Донат )
Этот Донат - паренёк шустрый, исполнит любой каприз за ваши деньги )))
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mustbe
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Додано: Вів 14 бер, 2023 16:10
mustbe
, хм, антирестный вар-т, аднака
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Додано: Вів 14 бер, 2023 16:12
mustbe написав:
Внизу страницы - кнопка для вызова мобильного банкира по имени Донат )
Этот Донат - паренёк шустрый, исполнит любой каприз за ваши деньги )))
Кнопку такого банкира, который (и есть за посетителя будет
) заберёт себе и тугрики и доллары потом можно было бы и бесплатно
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Додано: Вів 14 бер, 2023 17:01
bems654556 написав:
Вы, вроде , уже не первый раз пишите , что пумб что-то завозит куда-то. Откуда у вас такая информация и чем она подтверждена ?
Завозят в Украину два банка: ПУМБ и Аваль. Приват у них покупает. Завозят исключительно эмиссию, поэтому у Привата в основном все "номера подряд".
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Додано: Вів 14 бер, 2023 18:46
Искатель написав: bems654556 написав:
Вы, вроде , уже не первый раз пишите , что пумб что-то завозит куда-то. Откуда у вас такая информация и чем она подтверждена ?
Завозят в Украину два банка: ПУМБ и Аваль. Приват у них покупает. Завозят исключительно эмиссию, поэтому у Привата в основном все "номера подряд".
Инфа верная. Только одно уточнение: львинную долю завозит тумба. Все остальные банки у них покупают нал.
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deneg net
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Додано: Вів 14 бер, 2023 19:06
deneg net написав: Искатель написав: bems654556 написав:
Вы, вроде , уже не первый раз пишите , что пумб что-то завозит куда-то. Откуда у вас такая информация и чем она подтверждена ?
Завозят в Украину два банка: ПУМБ и Аваль. Приват у них покупает. Завозят исключительно эмиссию, поэтому у Привата в основном все "номера подряд".
Инфа верная. Только одно уточнение: львинную долю завозит тумба. Все остальные банки у них покупают нал.
Не намагаючись втрутитись у обговорення знавців звідки та хто валюту завозить в Україну - просто хочу нагадати що крім Райфу та Пумбу на ринку підкріплення банків валютною готівкою періодично минулого року з'являвся ще й НБУ. Не думаю що він щось міг відкуповувати із завезеного у Пумба (або Райфу). І наскільки я знаю готівкова валюта в "закромах" НБУ була наявна і у буремному 2004, і кризовому 2008 та інших складних роках для неньки. Можу звичайно помилятись але наскільки я пам'ятаю досвід ввезення готівки за кордону за НБУ тягнеться ще з 90-х. Звичайно це не робиться так часто і в таких обсягах як ПУМБ але думаю НБУ має певні підстави вважатись третім гравцем.
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Alien
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Додано: Вів 14 бер, 2023 19:14
Alien
Можливо, але в мене є певні сумніви. То що в сховищах лежить валюта, то сумнівів немає, а ось що він її завозить - не вірю. Раніше валюту завозили літаками, і НБУ не виключення. Але с початком війни літаки не літають, тому валюту завозять автомобілями інкасації. Саме у тумби та аваля дуже сильна служба інкасації, тому вони і ризикують возити валюту. Я не чув щоб у НБУ була власна сильна служба інкасації, тому є певні сумніви, що він сам завозить валюту, а не користується тумбою чи кимось ще
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deneg net
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Додано: Вів 14 бер, 2023 19:57
deneg net ну тоді якщо ви не знаєте я вам розповім - служба перевезення валютних цінностей це дуже сильна структура яка має кілька десятилітню історію, фахових інкасаторів,з автоматичною зброєю що офіційно зареєстрована за НБУ, кілька десятків великотоннажних броньованих автомобілів, щонайменше десяток спеціально обладнаних залізничних вагонів, власні колії під'їзду до центрального сховища НБУ, раніше ще в кожному обласному центрі на головних залізничних вокзалах були спеціальні місця для розвантаження таких вагонів з необхідними коммунакаціями. Тому в тому що служба перевезення цінностей (службою інкасації їх давно не називають бо інкасацію вони не роблять з 90- хоча починали саме з цього) в НБУ є я жодним чином не сумніваюсь. Чи завозять вони валютну готівку зараз - не скажу бо не знаю. Втім якщо буде треба технічні можливості є безсумнівно.
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Alien
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